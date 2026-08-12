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திண்டுக்கல்லில் வன உயிரின பாகங்கள், ஏர்கன், கருங்காலி மரத்துண்டுகள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல்

சோதனையில் மான்கொம்பு, எறும்புத்தின்னி ஓடுகள், சந்தனம் மற்றும் கருங்காலி மரத்துண்டுகள், அவுட்டுக் காய்கள் எனப்படும் நாட்டு வெடிகுண்டுகள் மற்றும் வேட்டையாட பயன்படுத்தப்படும் ஏர்கன் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

ராமராஜன் என்பவரை வனத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லும் காட்சி
ராமராஜன் என்பவரை வனத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 6:03 PM IST

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திண்டுக்கல்: தருமத்துப்பட்டி அருகே சட்டவிரோதமாக பதுக்கி வைத்திருந்த வன உயிரினங்களின் பாகங்கள், ஏர்கன் துப்பாக்கி உள்ளிட்டவை வனத் துறையால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்ட வன அலுவலர் நாகசதீஷ் கிடிஜாலாவுக்கு தருமத்துப்பட்டி அருகே உள்ள D.கோம்பை பகுதியில் வன உயிரினங்களின் பாகங்கள் மற்றும் வனப் பொருட்கள் சட்டவிரோதமாக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

அந்த தகவலின் அடிப்படையில், கன்னிவாடி வனச்சரக அலுவலர்கள் மற்றும் வனத்துறை ஊழியர்கள் அடங்கிய குழுவினர் D.கோம்பை பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, அப்பகுதியில் உள்ள தோட்டத்து வீடு ஒன்றில் வனத்துறையினர் அதிரடியாக சோதனை மேற்கொண்டனர்.

இந்த சோதனையின் போது, வன உயிரினங்களுடன் தொடர்புடைய பல்வேறு பொருட்கள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, மான் கொம்புகள், எறும்புத்தின்னி ஓடுகள், சந்தனம் மற்றும் கருங்காலி மரத்துண்டுகள் ஆகியவை இருந்துள்ளன.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட துப்பாக்கி
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட துப்பாக்கி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், வேட்டையாட பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஏர்கன் ஒன்றும், அவுட்டுக் காய்கள் எனப்படும் நாட்டு வெடிகுண்டுகளும் வனத்துறையினரால் அங்கிருந்து கைப்பற்றப்பட்டன.

இதையடுத்து, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அனைத்து பொருட்களையும் வனத்துறையினர் பாதுகாப்பாக எடுத்து சென்றனர். தொடர்ந்து, வன உயிரினங்களை வேட்டையாடுதல், அவற்றின் பாகங்களை வைத்திருத்தல் மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பொருட்களை சட்டவிரோதமாக சேகரித்து பதுக்கி வைத்திருப்பது தொடர்பாக வனத்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்த நடவடிக்கையின்போது, தருமத்துப்பட்டி, D.கோம்பை பகுதியைச் சேர்ந்த ராமராஜன் (37) என்பவரை வனத்துறையினர் பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அவரிடம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வன உயிரின பாகங்கள் மற்றும் பிற பொருட்கள் எவ்வாறு கிடைத்தன? அவற்றை எதற்காக பதுக்கி வைத்திருந்தார்? மேலும், இதன் பின்னணியில் வேறு நபர்கள் யாராவது உள்ளனரா? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது.

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இது குறித்து வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், “பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்களின் தன்மை, அளவு மற்றும் அவற்றின் சட்டரீதியான நிலை குறித்தும் வனத்துறையினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். விசாரணையின் முடிவில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது வன உயிரின பாதுகாப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” எனத் தெரிவித்தனர்.

மேலும், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் வன உயிரினங்கள் மற்றும் வனப் பொருட்கள் தொடர்பான சட்டவிரோத செயல்களைத் தடுக்க தொடர்ந்து கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

DINDIGUL CRIME
திண்டுக்கல்
தருமத்துப்பட்டி
AIR GUN SEIZED
DINDIGUL FOREST DEPT

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