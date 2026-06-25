சிறுத்தையை வீட்டிற்குள் பூட்டி வைத்த உரிமையாளர் - ஊட்டியில் பரபரப்பு
நாயை பிடிக்க வந்த சிறுத்தையை துரிதமாக செயல்பட்டு வீட்டிற்குள் பூட்டி வைத்த உரிமையாளருக்கு பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.
Published : June 25, 2026 at 12:00 PM IST
நீலகிரி: ஊட்டி அருகே வீட்டிற்குள் சிக்கிய சிறுத்தையை வனத் துறையினர் பிடித்து பாதுகாப்பாக வனப் பகுதியில் விடுவித்தனர்.
நீலகிரி மாவட்டம், ஊட்டி அருகே, மாயார் கிராமத்தில் நேற்று இரவு சுமார் 10 மணியளவில் சுற்றி வந்த சிறுத்தை ஒரு வீட்டில் இருந்த நாயை வேட்டையாட முயன்றுள்ளது. அந்த சிறுத்தை நாயை வேட்டையாட வீட்டிற்குள் புகுந்த போது, அதனை பார்த்த உரிமையாளர் துரிதமாக செயல்பட்டு அதனை வீட்டிற்குள் வைத்து கதவை பூட்டியுள்ளார். உடனடியாக வீட்டின் உரிமையாளர், வனத் துறையினருக்கும் தகவல் தெரிவித்தார்.
வீட்டிற்குள் அடைக்கப்பட்ட சிறுத்தை ஆக்ரோஷமாக இருந்த நிலையில், சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வனத் துறையினர் அதனை பிடிக்க முயற்சி மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து சுமார் ஆறு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு, அதிகாலை 3 மணியளவில் வீட்டிற்குள் இருந்த சிறுத்தை, வனத் துறையினர் வைத்த கூண்டில் சிக்கியது.
சிறுத்தையை வீட்டில் வைத்து பூட்டிய உரிமையாளர்— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) June 25, 2026
நாயை பிடிக்க வந்த சிறுத்தையை தூரிதமாக செயல்பட்டு வீட்டிற்குள் பூட்டி வைத்த உரிமையாளருக்கு பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனர்#leopardroaming | #niligiris | #ooty |#EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/B2zUgYgNdo
அதன் பின்னர் கூண்டிற்குள் சிக்கிய சிறுத்தை முதுமலை அடர்ந்த சீகூர் அடர் வனப் பகுதியில் விடப்பட்டது. சிறுத்தையை வனத் துறையினர் பிடித்ததை அறிந்த அந்த பகுதி மக்கள் நிம்மதியடைந்தனர். மேலும் துரிதமாக செயல்பட்டு சிறுத்தையை வீட்டிற்குள் பூட்டி வைத்த உரிமையாளருக்கு பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.
நீலகிரி மாவட்டம் அதிகப்படியான வனப் பகுதி கொண்ட மாவட்டம் என்பதால் அங்கு கரடி, சிறுத்தை, புலி, யானை உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் வசித்து வருகின்றனர். இவை தண்ணீர் மற்றும் உணவு தேடி அடிக்கடி குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் நுழைவது வழக்கமாகி வருகிறது. அவ்வாறு வரும் விலங்குகளால் மனித, விலங்குகள் மோதல்கள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, யானைகள், சிறுத்தைகள் அதிகளவில் உலா வருவதால், குடியிருப்புவாசிகள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
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அந்த வகையில், கடந்த சில நாட்களாக ஊட்டி குடியிருப்பு பகுதிகளில் சிறுத்தை நடமாட்டம் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் ஊட்டி அருகே குடியிருப்பு பகுதியில் வீட்டிற்குள் புகுந்த சிறுத்தை வளர்ப்பு நாயை வேட்டையாடி சென்றது.
இந்த நிலையில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் சிறுத்தை உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் நுழையாமல் இருக்க வனத் துறையினர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.