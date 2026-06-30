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சத்தியமங்கலம் புலிகள் சரணாலயத்தில் மேலும் 42 ரிசார்ட்டுகளுக்கு சீல் வைக்க நடவடிக்கை - வனத்துறை தகவல்

ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் 5 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு ஆசனூர், கேர்மங்கலம், தலமலை, தாளவாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 5:37 PM IST

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சென்னை: சத்தியமங்கலம் புலிகள் சரணாலய பகுதியில் சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டு வந்த மேலும் 42 ரிசார்டுகளை மூடி சீல் வைக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக வனத்துறை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது.

ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் சரணாலயத்தில் தேசிய வன விலங்குகள் வாரியம், மலைப்பகுதி பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் ஒப்புதல் இல்லாமல் சட்டவிரோத ரிசார்ட்கள் செயல்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

அதனால், மலைப்பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, கோவையை சேர்ந்த 'ஒலி' விழிப்புணர்வு இயக்கத்தின் நிறுவனர் கற்பகம் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், சத்தியமங்கலம் புலிகள் சரணாலயத்தில் சட்டவிரோதமாக செயல்படும் ரிசார்ட்டுகளை அகற்றி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தியது தொடர்பாக அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சொக்கலிங்கம், ஒரு சில ரிசார்ட்டுகள் மீது தான் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், பெரும்பாலான ரிசார்ட்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றும் வாதிட்டார்.

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அப்போது, வனத்துறை சார்பில் அறிக்கை ஒன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அதில், ‘சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் ஐந்து குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு ஆசனூர், கேர்மங்கலம், தலமலை, தாளவாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு செய்யப்பட்டதாகவும்; இதில் 42 ரிசார்ட்களுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது' என தெரிவிக்கப்பட்டது.

'இதுதவிர, மேலும் 42 ரிசார்ட்டுகளுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டு, சீல் வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது' எனவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், சட்டவிரோதமாக செயல்படும்பட்சத்தில் ரிசார்டுகளுக்கு சீல் வைக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டு, வழக்கு விசாரணை மூன்று வாரத்துக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

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சத்தியமங்கலம் புலிகள் சரணாலயம்
MADRAS HIGH COURT
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