வேலூரில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 15 நாட்டு வெடிகுண்டுகள் செயலிழக்க வைப்பு!
வன விலங்குகளை வேட்டையாடும் நபர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : October 16, 2025 at 7:32 PM IST
வேலூர்: வன விலங்குகளை சட்டவிரோதமாக வேட்டையாட பயன்படுத்தப்படும் 15 நாட்டு வெடிகுண்டுகளை வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் உதவியுடன் வனத்துறை அதிகாரிகள் செயலிழக்க வைத்தனர்.
வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அடுத்த செங்குன்றம் வனப்பகுதியில் செப்.30 ஆம் தேதி வனத்துறையினர் வழக்கம் போல் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அங்கு சந்தேகத்திற்கிடமாக சுற்றித் திரிந்த சந்தோஷ் (28) என்ற நபரை பிடித்து விசாரித்த போது, அவரிடம் 15 நாட்டு வெடிகுண்டுகள் மற்றும் கத்தி இருந்தது தெரிய வந்தது. அதனை பறிமுதல் செய்த வனத் துறையினர், அவர் மீது வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர்.
தொடர்ந்து, வன விலங்குகளை வேட்டையாடும் நோக்கத்தில் இவை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த வனத் துறை அதிகாரிகள், கைப்பற்றப்பட்ட நாட்டு வெடிகுண்டுகள் பொதுமக்களுக்கு ஆபத்தாக இருக்கக் கூடும் என்பதால், அவற்றை செயலிழக்க வைக்க முடிவு செய்தனர். அதற்காக, சென்னையில் இருந்து வெடிகுண்டு செயலிழப்பு நிபுணர்கள் குழுவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.
அதன்பேரில் குடியாத்தம் விரைந்த வெடிகுண்டு செயல் இழக்க வைக்கும் நிபுணர்கள் குழுவினர், 6 காவலர்கள் மற்றும் குடியாத்தம் தீயணைப்பு மற்றும் பேரிடர் மீட்புக்கு குழுவினர், வனத் துறையினர் என 20-க்கும் மேற்பட்டோர் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் கனரக இயந்திரத்தின் உதவியுடன் சுமார் பத்து அடி ஆழத்திற்குப் பள்ளம் தோண்டி, அதில் அனைத்து நாட்டு வெடிகுண்டுகளையும் செயலிழக்க வைத்தனர். அப்போது மிகுந்த சத்தத்துடன் வெடிகுண்டுகள் வெடித்ததால், குடியாத்தம் வனப்பகுதி முழுவதும் புகை மூட்டமாகக் காணப்பட்டது. இதனால், அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பதற்றம் நிலவியது.
மேலும், இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வனத் துறை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இது குறித்து குடியாத்தம் வனத் துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், “வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு சட்டத்தின்கீழ், எந்தவிதமான சட்டவிரோத வேட்டைக்கு அனுமதி கிடையாது. அதிலும், நாட்டு வெடிகுண்டுகள் போன்ற அபாயகரமான பொருட்கள் வனப்பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுவது, வனவிலங்குகளுக்கு மட்டுமல்ல பொதுமக்களுக்கும் ஆபத்தாக அமையும்.
இது போன்ற சம்பவம் தொடர்பாக தீவிர கண்காணிப்பும், நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. பொதுமக்களும் இதுபோன்ற செயல்களை பார்த்தால் உடனடியாக வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுக்க வேண்டும். மேலும், வனவிலங்கு வேட்டையை தடுக்கும் நடவடிக்கைகள் தொடரும்” எனத் தெரிவித்தனர்.