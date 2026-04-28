சிறுமுகையில் தாயை பிரிந்த குட்டி யானை; 4வது நாளாக தாயுடன் குட்டியை சேர்க்கும் பணிகள் தீவிரம்

இதுகுறித்து வனத்துறை உயரதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள உள்ளதாகவும் வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

பிரிந்த யானைக்குட்டியை தாயுடன் சேர்க்கும் முயற்சியில் வனத்துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 28, 2026 at 2:03 PM IST

கோயம்புத்தூர்: மேட்டுப்பாளையம் சிறுமுகை வனப்பகுதியில் தாயை பிரிந்த குட்டி யானையை மீண்டும் தாயுடன் சேர்க்கும் பணிகள் நான்காவது நாளாக இன்றும் தொடர்கிறது.

கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அடுத்த சிறுமுகை வனப்பகுதியானது பவானிசாகர் அணை நீர்த்தேக்க பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக தண்ணீர் தேடி ஏராளமான வன விலங்குகள் அப்பகுதிக்கு வருவது வழக்கம்.

இந்நிலையில் கடந்த 25ஆம் தேதி சிறுமுகை வனச்சரகத்தில் தாயைப் பிரிந்த குட்டி யானை லிங்காபுரம் என்ற கிராமத்துக்கு அருகே சுற்றித் திரிந்ததை அந்தப் பகுதி மக்கள் பார்த்து வனத்துறைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். இதனையடுத்து குட்டி யானையை அதன் தாயுடன் சேர்க்கும் பணியில் கடந்த 3 நாட்களாக ஈடுபட்ட வனத்துறையினர், பல்வேறு பகுதிகளில் காணப்பட்ட யானைக் கூட்டங்களிடம் அதனை கொண்டு சென்றனர். ஆனால் அந்த முயற்சியானது தோல்வியில் முடிந்துள்ளது.

இதனால் நான்காவது நாளான இன்றும் குட்டி யானையை தாயிடம் சேர்க்கும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதுகுறித்து சிறுமுகை வனத்துறையினர் கூறுகையில், வனத்துறை மருத்துவர்கள் குட்டி யானையை பராமரித்து வருகின்றனர். அதனை தாயிடம் சேர்க்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. ட்ரோன் கேமிரா உதவுடனும் யானைக்குட்டியின் தாய் யானையை தேடும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதுவரை வனப்பகுதியில் இரண்டு யானைக் கூட்டங்களுடன் குட்டி யானையை சேர்க்கும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் அவை தோல்வியில் முடிந்ததாக தெரிவித்துள்ளனர்.

தண்ணீர் குடிக்கும் யானைக் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் மரணம்; தர்பூசணி சாப்பிட்டதால் விபரீதமா?

இதுகுறித்து கோவை மாவட்ட வன அலுவலர் வெங்கடேஷ் பிரபு கூறியபோது, "கடந்த 25-ம் தேதி தாயை பிரிந்த நிலையில் குட்டி யானை லிங்காபுரம் பகுதியில் சுற்றி வருவதாக சிறுமுகை வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து அந்த குட்டியை வனத்துறையினர் கண்காணித்து தாயுடன் சேர்க்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த பகுதியில் தண்ணீர் அதிகமாக இருப்பதால் வனத்தில் இருந்து தண்ணீர் தேடி இங்கு கூட்டத்துடன் வந்தபோது தாய் யானையை குட்டி பிரிந்திருக்கலாம். வந்தது எந்த யானை கூட்டம் என்பதை கண்டறிய வனத்துறையினர் தற்போது பல்வேறு குழுக்களாக பிரிந்து சுற்றி வருகின்றனர். மேலும் இரண்டு யானை கூட்டத்துடன் குட்டியை சேர்க்கும் முயற்சி தோல்வி அடைந்த நிலையில், மீண்டும் அதனை வேறு கூட்டத்துடன் சேர்க்கும் முயற்சி நடைபெற்று வருகிறது.

மேலும் இதுகுறித்து வனத்துறை உயரதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள உள்ளோம்” என்று தெரிவித்தார்.

