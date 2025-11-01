ETV Bharat / state

யானை வழித்தடங்கள் குறித்த இறுதி அறிக்கை எப்போது? வனத்துறை கொடுத்த 'அப்டேட்'!

வனத்துறை தரப்பில், ஒருங்கிணைந்த யானைகள் வழித்தடங்களை கண்டறிந்து அது பற்றிய விபரங்களை தாக்கல் செய்ய, தமிழக அரசால் இரண்டு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 1, 2025

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள யானை வழித்தடங்கள் முழுமையாக கண்டறியப்பட்டு, அது குறித்து இறுதி அறிக்கையை வரும் பிப்ரவரி மாதம் அரசிடம் தாக்கல் செய்ய இருப்பதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வனத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் யானைகள் வழித்தடங்களை பாதுகாப்பது தொடர்பாக விலங்குகள் நல ஆர்வலர் முரளிதரன் என்பவர் தாக்கல் செய்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் என். சதீஷ்குமார், டி. பரத சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் அடங்கிய சிறப்பு அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது வனத்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ஒருங்கிணைந்த யானைகள் வழித்தடங்களை கண்டறிந்து அது பற்றிய விபரங்களை தாக்கல் செய்ய, தமிழக அரசால் இரண்டு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளதாக தெரிவித்தார்.

மேலும், யானை வழித்தடங்களாக அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகள் குறித்து, அதிகாரிகள் மட்டத்தில் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு, அந்த பகுதியில் சுற்றுச் சூழல் தாக்க மதிப்பீடு செய்வதற்காக நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் பொது மக்களிடம் கருத்து கூட்டங்களை அரசு நடத்த இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதன் பின், யானை வழித்தடங்கள் தொடர்பான இறுதி அறிக்கை அடுத்தாண்டு 2026 பிப்ரவரி மாதம் தமிழக அரசிடம் தாக்கல் செய்யப்படும் என்றும் வனத் துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார்.

இதை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள் என். சதீஷ்குமார், டி. பரத சக்கரவர்த்தி அடங்கிய அமர்வு, இது தொடர்பாக அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிக்கை தாக்கல் உத்தரவிட்டு வழக்கின் விசாரணையை நவம்பர் 28 ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர்.

