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லார் கிப்பான் குரங்கு உள்பட 11 அரிய வகை விலங்குகள் பறிமுதல் - வனத்துறையினர் அதிரடி

அரிய வகை வன உயிரினங்களை வைத்திருந்த கேசவநாதன் மீது வனத்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்துள்ள நிலையில், அவரை தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.

வனப்பாதுகாவலர், கள இயக்குநர் அலுவலகம்
வனப்பாதுகாவலர், கள இயக்குநர் அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 6:10 PM IST

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ஈரோடு: நடிகர் விக்ரம், லார் கிப்பான் குரங்குடன் கொஞ்சி விளையாடும் வீடியோ வெளியான விவகாரத்தில், லார் கிப்பான் உள்பட 11 அரிய வகை விலங்குகளை வனத்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு நடிகர் விக்ரம், அரியவகை குரங்கான லார் கிப்பானுடன் கொஞ்சி விளையாடும் வீடியோவை சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியிட்டிருந்தார். இதற்கு வன உயிரின ஆர்வலர்கள் உள்பட பல்வேறு தரப்பினரும் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்திருந்த நிலையில், அந்த வீடியோவை நீக்கினார்.

இது தொடர்பாக வனத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். அதில், ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை சேர்ந்த கேசவநாதன் என்பவரிடமிருந்து நடிகர் விக்ரம் லார் கிப்பான் குரங்கை பெற்றுள்ளார். இதையடுத்து, கேசவநாதனின் பண்ணையில் வனத்துறையினர் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அங்கு லார் கிப்பான், ஆப்பரிக்க பூனைகள் என ஏராளமான அரிய வகை வெளிநாட்டு உயிரினங்கள் இருந்தன.

அதைத் தொடர்ந்து, லார் கிப்பான் மற்றும் அரிய வகை உயிரினங்களுக்கான ஆவணங்களை இரண்டு நாட்களுக்குள் அளிக்குமாறு கேசவநாதனுக்கு கடந்த ஆகஸ்ட் 13- ஆம் தேதி மாவட்ட வனத்துறையினர் நோட்டீஸ் வழங்கினர். அதன் தொடர்ச்சியாக, ஆகஸ்ட் 14- ஆம் தேதி மாவட்ட வன அலுவலர் அலுவலகத்தில் வனத்துறை அதிகாரிகள் முன்பாக ஆஜரான கேசவநாதன், உரிய ஆவணங்களையும் சமர்ப்பித்தார்.

பின்னர், கேசவநாதன் அளித்த ஆவணங்களைப் பரிசீலித்த வனத்துறை அதிகாரிகள், அரிய வகை வன உயிரினங்களை வைத்திருந்த கேசவநாதன் மீது வனத்துறையினர் வன உயிரின பாதுகாப்புச் சட்டம் 1972-ன் படி 2 பிரிவிகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

இந்த சூழலில், கேசவநாதன் திடீரென தலைமறைவானார். இதையடுத்து அவரை வனத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், கேசவநாதனுக்கு சொந்தமான இடத்தில் இருந்து 2 லார் கிப்பான் குரங்குகள், 7 ஆப்பிரிக்கன் பூனைகள், 2 டஃப்டெட் கபுச்சி குரங்குகள் என 11 வெளிநாட்டு விலங்குகளை பறிமுதல் செய்து அந்த இடத்திலேயே அவற்றை பராமரித்து வருகின்றனர்.

விசாரணை நிறைவடைந்த பிறகு அரிய வகை விலங்குகளை உயிரியல் பூங்காவிற்கு கொண்டு செல்ல வனத்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இவ்வழக்கிற்கும், நடிகர் விக்ரமிற்கும் சம்மந்தமில்லை என வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

வனத்துறையினர் அதிரடி
அரிய வகை விலங்குகள் பறிமுதல்
லார் கிப்பான் குரங்கு
ERODE FOREST OFFICERS
ACTOR VIKRAM LAR GIBBON MONKEY

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