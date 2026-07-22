வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்ட செம்மரக்கட்டைகள் பறிமுதல்; 2 பேரிடம் வனத்துறையினர் விசாரணை
ரூ.3 லட்சம் மதிப்பிலான செம்மரக்கட்டைகள் கடத்திய சம்பவத்தில் பின்னணியில் இருக்கும் முக்கிய புள்ளி யார் என போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
Published : July 22, 2026 at 4:55 PM IST
திருப்பத்தூர்: நாட்றம்பள்ளியில் வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்ட ரூ.3 லட்சம் மதிப்பிலான செம்மரக்கட்டைகள் மற்றம் 8 இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்த வனத்துறையினர் சம்பவம் தொடர்பாக 2 பேரை பிடித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாட்றம்பள்ளி அருகே உள்ள சோமநாயக்கன்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த பச்சையப்பன் என்பவரது வீட்டில் சட்டவிரோதமாகச் செம்மரக்கட்டைகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக திருப்பத்தூர் மாவட்ட வன அலுவலர் (DFO) மகேந்திரனுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து அவரது உத்தரவின் பேரில், திருப்பத்தூர் வனச் சரக அலுவலர் குமார் தலைமையில் 10-க்கும் மேற்பட்ட வனக்காப்பாளர்கள் மற்றும் வனக் காவலர்கள் அடங்கிய தனிப்படையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, பச்சையப்பனின் வீட்டைச் சுற்றி வளைத்து அதிரடியாக சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, அந்த வீட்டில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 60 கிலோ எடை கொண்ட 2 செம்மரக்கட்டைகள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து செம்மரக்கட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. செம்மரக்கட்டைகள் வெளிமாநிலத்தில் இருந்து கடத்தி கொண்டு வரப்பட்டிருக்கலாம் என வனத்துறையினர் சந்தேகப்படும் நிலையில், கைப்பற்றப்பட்ட மரக்கட்டைகளின் சந்தை மதிப்பு சுமார் 3 லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் என்றும், இரவோடு இரவாக இந்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது என வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், கடத்தல் சம்பவங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட 8 இருசக்கர வாகனங்களையும் வனத்துறையினர் பறிமுதல் செய்து, திருப்பத்தூர் வனத்துறை அலுவலகத்திற்கு கொண்டு சென்றனர். இந்தச் கடத்தல் சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாகக் இரண்டு பேரைப் பிடித்து வனத்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இவர்களுக்குப் பின்னணியில் இருக்கும் முக்கியக் கடத்தல் புள்ளிகள் யார் என்றும், வெளிமாநிலத்திலிருந்து இந்த மரங்கள் எவ்வாறு கடத்தி கொண்டு வரப்பட்டன? பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 8 இருசக்கர வாகனங்களுக்கும் இந்தக் கடத்தலுக்கும் என்ன தொடர்பு? என்பது போன்ற பல கோணங்களில் வனத்துறை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
நாட்றம்பள்ளி அருகே வீட்டில் 3 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான செம்மரக்கட்டைகள் மற்றும் ஏராளமான இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.