வனத்துறையினருக்கு போக்கு காட்டிவரும் 'ரோலக்ஸ்' - மீண்டும் களமிறக்கப்பட்ட கும்கி யானைகள்!

ரோலக்ஸ் காட்டு யானையை விரட்டுவதற்கு டாப்ஸ்லிப் யானைகள் வளர்ப்பு முகாமில் இருந்து 4 கும்கி யானைகள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளது.

ரோலக்ஸ் காட்டு யானையை விரட்ட வரவழைக்கப்பட்ட கும்கி யானை
ரோலக்ஸ் காட்டு யானையை விரட்ட வரவழைக்கப்பட்ட கும்கி யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 17, 2025 at 9:22 AM IST

கோயம்புத்தூர்: தொண்டாமுத்தூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மக்களை அச்சுறுத்தி வரும், 'ரோலக்ஸ்' காட்டு யானையை விரட்டுவதற்கு 4 கும்கி யானைகள் வரவழைக்கப்பட்டு பணிகள் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.

கோவை மாவட்டம் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியிருப்பதால் மலையடிவார கிராமங்களில் யானை, சிறுத்தை உள்ளிட்ட வன விலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகளவு இருப்பது வழக்கம். குறிப்பாக, தொண்டாமுத்தூர் பகுதியில் காட்டு யானைகள் நடமட்டம் அதிகமாக உள்ளதால் அப்பகுதி மக்கள் உயிர் பயத்துடனே வாழ்ந்து வருகின்றனர். வனப்பகுதியை விட்டு வெளியேறும் காட்டு யானைகள், விவசாய நிலங்கள் மற்றும் வீடுகளை சேதப்படுத்துவது, மனிதர்களை தாக்குவது போன்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

இதனால், காட்டு யானைகளை குடியிருப்பு பகுதிகளில் இருந்து விரட்ட வனத்துறையினர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதன் ஒருபகுதியாக, ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட டாப்ஸ்லிப் அருகே கோழிகமுத்தி யானைகள் வளர்ப்பு முகாமில் இருந்து அரிசி ராஜா என்கிற முத்து, நரசிம்மன், கபில்தேவ் ஆகிய 3 கும்கி யானைகளை வனத்துறையினர் அழைத்துச் சென்றனர்.

இதில், நரசீபுரம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தொடர்ந்து பயிர்களை சேதம் செய்து வரும் 'ரோலக்ஸ்' என அழைக்கப்படும் ஒற்றை ஆண் காட்டு யானையை, மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கும் பணிகளில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டனர். அப்போது அந்த யானைக்கு மயக்க ஊசி செலுத்த முயன்ற உதவி வன கால்நடை மருத்துவர் விஜயராகவனை யானை தாக்கியது. இதில் படுகாயமடைந்த அவர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

இதையும் படிங்க: வால்பாறையில் ஒற்றை காட்டு யானை வீடு புகுந்து தாக்கியதில் பாட்டி, பேத்தி உயிரிழப்பு!

இதன் காரணமாக, 'ரோலக்ஸ்' யானையை பிடிக்கும் பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. இருப்பினும், சிறப்பு குழு அமைத்து வனத்துறையினர் யானையை தொடர்ந்து கண்காணித்து வந்தனர். இதற்கிடையில், ரோலக்ஸ் யானையை பிடிக்க அழைத்து வரப்பட்ட நரசிம்மன் மற்றும் முத்து ஆகிய இரண்டு கும்கி யானைகளுக்கு மதம் பிடிக்க ஆரம்பித்தற்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டன. இதனால், அவற்றின் பாதுகாப்பு கருதி, 2 யானைகளும் மீண்டும் கோழிக்கமுத்தி யானைகள் முகாமுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டன.

தொடர்ந்து, அவற்றிற்கு பதிலாக டாப்ஸ்லிப்பில் இருந்து சின்னத்தம்பி கும்கி யானை கடந்த 12 ஆம் தேதி கோவை வரவழைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், தற்போது முதுமலையில் இருந்து வசிம், பொம்மன் என்ற இரண்டு கும்கி யானைகள் கெம்பனூர் பகுதிக்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், 'ரோலக்ஸ்' யானையை பிடிப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட கும்கி யானைகளின் எண்ணிக்கை நான்காக அதிகரித்துள்ளது.

மேலும், வன கால்நடை மருத்துவர்களான வெண்ணிலா, கலைவாணன், ராஜேஷ் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற கால்நடை மருத்துவர் மனோகரன் அடங்கிய மருத்துவக் குழு தயார் நிலையில் உள்ளது. தற்போது 'ரோலக்ஸ்' யானையை பிடிக்கும் பணிகள் மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது.

இதுகுறித்து வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், “ரோலக்ஸ் யானையை பிடிக்கும் பணி மீண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மருத்துவ குழுவினர் தயாராக உள்ள நிலையில், கும்கி யானைகளும் தயார் படுத்தப்பட்டுள்ளது. யானையை பிடிப்பதற்கு சாதகமான சூழல் அமையும்போது, மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கப்படும். மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருவதால், அதற்கு ஏற்றாற்போல் ஆபரேஷன் நடைபெறும்” என தெரிவித்தனர்.

