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மாஞ்சோலை குடியிருப்புகளை விரைவில் காலி செய்ய தொழிலாளர்களுக்கு வனத்துறை உத்தரவு

மாஞ்சோலைக்கு சென்ற தொழிலாளர்களை மணிமுத்தாறு சோதனைச் சாவடியில் வனத்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தொழிலாளர்களை மணிமுத்தாறு சோதனைச் சாவடியில் தடுத்த வனத்துறையினர்
தொழிலாளர்களை மணிமுத்தாறு சோதனைச் சாவடியில் தடுத்த வனத்துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 3:22 PM IST

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திருநெல்வேலி: மாஞ்சோலை குடியிருப்புகளை தொழிலாளர்கள் விரைவில் காலி செய்ய வேண்டும் என்று வனத்துறையினர் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

நெல்லை மாவட்டம் கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே உள்ள மாஞ்சோலை வனப்பகுதியில் பி.பி.டி.சி. என்ற தனியார் நிறுவனம் நூறு ஆண்டுகள் குத்தகைக்கு நிலம் வாங்கி தேயிலை தோட்டம் நடத்தி வந்தது. இந்நிலையில், பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மாஞ்சோலை பகுதி முழுவதும் காப்புக் காடாக நீதிமன்றம் மூலம் அறிவிக்கப்பட்டது.

இதனால், குத்தகை காலம் முடிவதற்கு முன்னரே பி.பி.டி.சி. நிறுவனம் தனது உற்பத்தியை நிறுத்தியதால், அந்நிறுவனத்தின் வசம் இருந்த 8,373 ஏக்கர் நிலத்தையும் வனத்துறையிடம் ஒப்படைத்தது. இதனால், தேயிலைத் தோட்டம் செயல்பட்டு வந்த மாஞ்சோலை ஊத்து, நாலுமுக்கு, காக்காச்சி ஆகிய அனைத்து பகுதிகளும் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்தது. அங்கு தங்கியுள்ள தொழிலாளர்களை முழுவதுமாக கீழே இறக்கும் முயற்சியில் தற்போது வனத்துறை ஈடுபட்டு வருகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து, மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தற்போது இந்த பகுதியில் வெறும் 18 பேர் மட்டுமே வசிப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனாலும், பலர் அவ்வப்போது அரசு பேருந்துகளில் மாஞ்சோலை பகுதிக்கு சென்று வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் இன்று வழக்கம் போல் 20க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் அம்பாசமுத்திரத்தில் இருந்து மாஞ்சோலைக்கு சென்ற அரசு பேருந்தில் பயணித்தனர். அப்போது மணிமுத்தாறு வன சோதனைச்சாவடியில் வனச்சரக அலுவலர்கள், மாஞ்சோலைக்கு சென்ற தொழிலாளர்களை தடுத்து நிறுத்தினர்.

“மாஞ்சோலை பகுதி முழுவதும் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால் அங்கு தங்குவதற்கு இனி அனுமதி இல்லை. எனவே விரைவில் குடியிருப்புகளை காலி செய்ய வேண்டும். வீடுகளை காலி செய்வதற்காக எத்தனை பேரை வேண்டுமானாலும் அழைத்து செல்லுங்கள். அதற்கு எந்தவித தடையும் இல்லை” என்று வனச்சர அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனைக் கேட்ட தொழிலாளர்கள், “நாங்கள் விரைவில் வீடுகளை காலி செய்கிறோம். ஆனால், தற்போது எங்களை மாஞ்சோலைக்கு செல்ல அனுமதி வேண்டும்” என்று கூறினர். இதனால் மணிமுத்தாறு சோதனை சாவடியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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இதற்கு முன்னதாக, தேயிலை தோட்ட நிறுவனத்தில் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டதில் இருந்து தொழிலாளர்கள் படிப்படியாக மாஞ்சோலை பகுதியை விட்டு வெளியே வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். ஆரம்பத்தில் சுமார் 700 குடும்பங்களை சேர்ந்த 2,000 தொழிலாளர்கள் இங்கு வசித்து வந்தனர். அவர்களில் பெரும்பாலோனோர் வேறு இடங்களுக்கு குடிபெயர்ந்தாலும் கூட இன்னும் மாஞ்சோலையில் தங்களது வீடுகளை காலி செய்யாமல் உள்ளனர்.

மேலும், அந்த நிறுவனம் தனது உற்பத்தியை நிறுத்தினாலும், தொழிலாளர்களுக்கு அங்கேயே வாழ்வாதாரத்தை ஏற்படுத்தி தரவேண்டும் என்று தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். மாஞ்சோலை பகுதியில் இருந்து வேறு இடங்களுக்கு செல்லும் தொழிலாளர்களுக்கு அரசு சார்பில் கீழே குடியிருப்புகள் மற்றும் வங்கி கடனுதவிகள் வழங்கப்படுகின்றன.

TAGGED:

MANJOLAI ESTATE
FOREST DEPARTMENT ORDER
MANJOLAI ESTATE SETTLEMENTS
மாஞ்சோலை எஸ்டேட்
ORDERS EVACUATION MANJOLAI ESTATE

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