காவலாளியை தாக்கிய கரடி; கூண்டு வைத்து பிடிக்க வனத்துறையினர் தீவிர முயற்சி
மொத்தம் நான்கு கூண்டுகள் அமைத்து 24 மணி நேரமும் கரடியை தோடி வனத்துறையினர் ரோந்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : August 2, 2026 at 1:56 PM IST
திருநெல்வேலி: பாபநாசம் அருகே காவலாளியை தாக்கிய கரடியை மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கும் பணியில் வனத்துறையினர் களமிறங்கி உள்ளனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாபநாசம் அருகே மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை அடிவார கிராமங்களில் கரடிகளின் நடமாட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தான் நேற்று முன்தினம் (ஆகஸ்டு 31) மாலை, தோட்டத்தில் காவல் பணியில் இருந்த தொழிலாளி ஒருவரை கரடி ஒன்று தாக்கி கொல்லப்பட்ட சம்பவம் அரங்கேறியது.
வடமலை சமுத்திரம் பகுதியில் உள்ள தோட்டத்தில் முருகன் என்பவர் காவல் பணியில் ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறார். அப்போது தோட்டத்துக்குள் புகுந்த கரடி ஒன்று, அவரை மிகவும் கொடூரமான முறையில் தாக்கியிருக்கிறது.இதில் சம்பவ இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்தார்.
மேலும், வனத்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பின்னரும் முருகனின் உடலை விட்டு விலகாமல் அங்கேயே ஆக்ரோஷமாக சுற்றி வந்திருக்கிறது. இதனால், சுமார் 3 மணி நேரத்திற்கு போராட்டத்திற்கு பின்னரே முருகனின் உடல் மீட்கப்பட்டது.
இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், கொடூர தாக்குதலை நிகழ்த்திய அந்த கரடியைப் பிடிக்கும் பணியில் வனத்துறையினர் தற்போது தீவிரமாக களமிறங்கி உள்ளனர். குறிப்பாக, இரண்டு வீரர்கள் மயக்க மருந்து துப்பாக்கியுடன் கரடியை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சுழற்சி முறையில் இந்த பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதுதவிர, கரடி நடமாட்டம் இருப்பதாக அறியப்படும் பகுதிகளில் கூண்டுகள் அமைக்கப்பட்டு கரடியை பிடிக்கும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், கரடியின் இருப்பிடத்தை கண்டறியும் பணியில் தற்போது ட்ரோனும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
தோட்டத்து காவலாளியை தாக்கிய கரடி நீண்ட நேரம் தோட்டத்தில் ஆக்ரோசமாக சுற்றி வந்தும், அங்கிருந்த வாழை மரங்களை கூட விட்டு வைக்காமல் சேதப்படுத்தியதும் தற்போது வனத்துறையினருக்கு தெரிய வந்துள்ளது. ஆகையால், அந்த கரடிக்கு வேறு ஏதேனும் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குமோ? என்கிற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
பொதுவாக, ரேபிஸ் நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டாலே கரடிகள் இவ்வாறு ஆக்ரோசமாக நடந்துக் கொள்ளும் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், கரடி பிடிபட்ட பின்னரே அதற்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்பது தெரிய வரும் என வனத்துறையினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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மொத்தம் நான்கு கூண்டுகள் அமைத்து 24 மணி நேரமும் கரடியை தோடும் பணியில் வனத்துறையினர் ரோந்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஏற்கனவே, அம்பாசமுத்திரம், பாபநாசம், கல்லிடைக்குறிச்சி, கடையம் போன்ற பகுதிகளில் தொடர்ச்சியாக கரடிகள், காட்டு பன்றிகள் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. அண்மையில் கூட மணிமுத்தாறு அருகே உள்ள ஆலடியூர் பகுதியில் மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட கரடிகள் கூண்டு வைத்து பிடிக்கப்பட்டன. இந்த சூழலில்தான் கரடி தாக்கி காவலாளி ஒருவர் இறந்துள்ளார். இந்த சம்பவம் அந்த பகுதி மக்கள் மத்தியில் மேலும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.