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லார் கிப்பான் குரங்கை வைத்திருந்த விவகாரம்: நடிகர் விக்ரம் 3 நாட்களில் பதிலளிக்க வனத்துறை நோட்டீஸ்

நடிகர் விக்ரம் 3 நாட்களில் நேரில் ஆஜராகி உரிய விவரங்களை சமர்ப்பிக்கவில்லை எனில் வனச்சட்ட விதிகளின் படி, நடவடிக்கை பாயும் என்று வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அரிய வகை லார் கிப்பான் குரங்குடன் நடிகர் விக்ரம்
அரிய வகை லார் கிப்பான் குரங்குடன் நடிகர் விக்ரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 4:32 PM IST

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சென்னை: நடிகர் விக்ரம் அரிய வகை லார் கிப்பன் குரங்குடன் விளையாடும் வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்ட நிலையில், அந்த குரங்கு குறித்த முழுமையான விவரங்களை 3 நாட்களுக்குள் வனத்துறை அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகி எழுத்துப்பூர்வமாக அளிக்க வேண்டும் என வனத்துறை சார்பில் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் விக்ரம் லார் கிப்பான் குரங்குடன் இருக்கும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியானதை அடுத்து, அந்த குரங்கு தொடர்பாக வனத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதன் ஒருபகுதியாக நடிகர் விக்ரம் சென்னையில் படப்பிடிப்பில் இருந்தபோது, அங்கு சென்ற வனத்துறை அதிகாரிகள், அவரிடம் சீலிடப்பட்ட கவரில் நோட்டீசை நேரில் வழங்கினர். மேலும் குரங்கு தொடர்பாக விக்ரமிடம் சில தகவல்களையும் வனத்துறை அதிகாரிகள் எழுத்துப்பூர்வமாக பெற்றதாக கூறப்படுகிறது.

அந்த நோட்டீஸில், அந்த குரங்கு எங்கிருந்து பெறப்பட்டது? தற்போது எங்கு உள்ளது? அதன் உரிமையாளர் யார்? அதற்கான உரிய ஆவணங்கள் என்ன இருக்கிறது உள்ளிட்ட முழுமையான விவரங்களை மூன்று நாட்களுக்குள் வனத்துறை அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகி சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே, ஈரோட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் அந்த குரங்கை தனது மகளின் வீட்டுக்கு கொண்டு சென்று கொடுத்ததாகவும், விடுமுறை நாளில் மகளை பார்க்க சென்றபோது நடிகர் விக்ரம் அந்த குரங்குடன் வீடியோ எடுத்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையடுத்து ஈரோட்டில் உள்ள அந்த குரங்கின் உரிமையாளர் எனக் கூறப்படும் நபரின் வீட்டுக்கும் வனத்துறை சார்பில் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வனத்துறை அதிகாரிகள் நேரில் சென்று சோதனையும் மேற்கொண்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

லார் கிப்பான் குரங்கு, தெற்காசியாவை சேர்ந்த அரிய வகை குரங்கினமாக கருதப்படுகிறது. நடிகர் விக்ரம் கையில் வைத்திருந்த குரங்கு தற்போது எங்கு உள்ளது? அதன் உரிமையாளர் யார்? உரிய ஆவணங்கள் குறித்து முழுமையான தகவல்களை வனத்துறை அதிகாரிகள் திரட்டி வருகின்றனர்.

இதுதொடர்பாக நடிகர் விக்ரம் தரப்பில் இருந்து இதுவரை முழுமையாக விவரங்கள் அளிக்கப்படாத நிலையில், குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் உரிய தகவலையும் ஆவணங்களையும் வனத்துறை அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் குரங்கின் உரிமையாளர் எனக் கூறப்படும் ஈரோட்டைச் சேர்ந்த நபர் உரிய ஆவணங்களுடன் வனத்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

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நடிகர் விக்ரம் 3 நாள்களுக்குள் நேரில் ஆஜராகி லார் கிப்பான் குரங்கு தொடர்பான முழுமையான விவரங்களையும், உரிய ஆவணங்களையும் அளிக்கத் தவறினால், வனச்சட்ட விதிகளின்படி அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று வனத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், அரிய வகை குரங்கை தனிப்பட்ட முறையில் வைத்திருப்பது தொடர்பான விதிமுறைகள், அதற்கான அனுமதி, ஆவணங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்தும் வனத்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

FOREST DEPARTMENT
ACTOR VIKRAM
HOOLOCK GIBBON
நடிகர் விக்ரம்
ACTOR VIKRAM WITH HOOLOCK GIBBON

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