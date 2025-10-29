கண்டவுடன் சுட அரசு அனுமதித்தும் காட்டுப் பன்றிகளை கொல்ல தயக்கம் ஏன்? வனத்துறை மீது பாயும் கோவை விவசாயிகள்!
விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று கடந்த ஜனவரி மாதம் காட்டுப்பன்றிகளை சுட வனத்துறையினருக்கு தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி வழங்கியது.
கோவை: அரசு அனுமதி அளித்தும் காட்டுப்பன்றிகளை சுட்டுக்கொல்லாமல் வனத்துறையினர் காலம் தாழ்த்தி வருவதால் விவசாய பயிர்கள் பாதிப்பிற்குள்ளாவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளை ஒட்டி அமைந்துள்ள கோவை வனக்கோட்டம் 694 சதுர கி.மீ பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. இந்த வனக்கோட்டத்தில் மதுக்கரை, போளுவாம்பட்டி, கோவை, பெரியநாய்க்கன்பாளையம், காரமடை, மேட்டுப்பாளையம், சிறுமுகை ஆகிய 7 வனச்சரகங்கள் உள்ளன. இந்த பகுதிகளில் காட்டு யானை, காட்டுப்பன்றி, புலி, சிறுத்தை, மான், காட்டு மாடு உள்ளிட்ட ஏராளமான வனவிலங்குகள் உள்ளன.
உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி வனவிலங்குகள் வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள கிராமங்களுக்குள் நுழைவதும், இதனால் பயிர் சேதங்களும், உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுவதும் அதிகரித்து வருகின்றன. குறிப்பாக காட்டுப்பன்றிகள் கரும்பு, வாழை, மஞ்சள், மரவள்ளி கிழங்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான விளை பயிர்களை நாசப்படுத்துவதால் தாங்கள் பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்து வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர். மலையடிவார கிராமங்கள் மட்டுமின்றி நகரப்பகுதிகளிலும் காட்டுப் பன்றிகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
இதன் காரணமாக, கேரள மாநிலத்தை போல தமிழ்நாட்டிலும் காட்டுப்பன்றிகளை சுட்டுக்கொல்ல அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்து வந்தனர். விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று கடந்த ஜனவரி மாதம் காட்டுப்பன்றிகளை சுட வனத்துறையினருக்கு தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி வழங்கியது. இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட அரசாணையின்படி, காட்டில் இருந்து 1 கி.மீ. தொலைவு வரையுள்ள பகுதிகளில் காட்டுப்பன்றிகளை சுட அனுமதி இல்லை. 1 முதல் 3 கி.மீ வரை வரும் காட்டுப்பன்றிகளை பிடித்து, மீண்டும் வனப்பகுதிக்குள் விட வேண்டும். 3 கி.மீ தூரத்திற்கு மேல் உள்ள பகுதிகளில் நடமாடும் காட்டுப்பன்றிகளை வனத்துறை சுடலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
காட்டுப்பன்றிகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுப்பதற்கு தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வனவர், கிராம நிர்வாக அலுவலர், உள்ளாட்சி அமைப்பின் பிரதிநிதி அடங்கிய குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன. அந்த குழு ஆய்வு செய்து தேவையான இடங்களில் காட்டுப்பன்றிகளை சுடுவதற்கான பரிந்துரையை வனச்சரக அலுவலருக்கு அளிக்கும். அதன் அடிப்படையில் வனச்சரக அலுவலர் காட்டுப்பன்றிகளை சுடுவதற்கான அனுமதியை வழங்குவார். அதன்பேரில் களப்பணியாளர்கள் காட்டுப்பன்றிகளை சுட்டுக் கொல்வார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
காட்டுப்பன்றிகளை சுட்டுக் கொல்ல அரசு அனுமதி வழங்கி 10 மாதங்களுக்கு மேலாகியும், கோவை வனத்துறையினர் ஒரு காட்டுப்பன்றியை கூட சுட்டுக்கொல்லவில்லை எனவும், காட்டுப்பன்றிகளை கட்டுப்படுத்த எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனவும் விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து மாதம்பட்டியை சார்ந்த விவசாயி பெரியசாமி கூறுகையில்," நாளுக்கு நாள் காட்டுப்பன்றிகளின் தொல்லை அதிகரித்து வருகிறது. வனப்பகுதியில் இருந்து பல கி.மீ. தொலைவில் உள்ள கிராமங்களில் கூட காட்டுப்பன்றிகள் குடியிருக்கின்றன. காட்டுப்பன்றிகளால் விளை பயிர்கள் அதிகளவில் சேதமடைவதால், விவசாயிகளுக்கு கடும் நஷ்டம் ஏற்படுகிறது. காட்டுப்பன்றிகளை சுட்டுக்கொல்ல தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி வழங்கி 10 மாதங்களுக்கு மேலாகி விட்டது.
ஆனால் கோவையில் இதுவரை ஒரே ஒருமுறை கூட வனத்துறையினர் காட்டுப்பன்றிகளை சுட்டுக்கொல்லவில்லை. பெரிய நாய்க்கன்பாளையம் வனச்சரகத்தில் ஒருமுறை மட்டும் கூண்டு வைத்து காட்டுப்பன்றிகள் பிடிக்கப்பட்டு, வனப்பகுதியில் விடுவிக்கப்பட்டன. காட்டுப்பன்றிகளை கட்டுப்படுத்த வனத்துறையினர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. காட்டுப்பன்றிகளை சுடுவதற்காக வாங்கப்பட்ட நவீன ரக துப்பாக்கிகள் பயன்படுத்தாமல் உள்ளது" என்றார்.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு விவசாய சங்கத்தின் கோவை மாவட்ட தலைவர் சு.பழனிச்சாமி கூறுகையில், "வனத்தில் இருந்து வெளியேறும் காட்டு பன்றிகளை சுட்டுக் கொல்ல யானை மனித மோதல் தடுப்பு குழு அமைக்கப்பட்டு அதில் 19 பேர் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். 13 பேர் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளும், மீதம் உள்ளவர்கள் விவசாய சங்கத்தின் பிரதிநிதிகளாக இருக்கின்றனர். இவர்கள் காட்டுப் பன்றியை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக பல்வேறு கட்ட கூட்டங்கள் நடத்தியுள்ளனர். மேலும் அண்டை மாநிலமான கேரளா மாநிலத்தில் வனத்திலிருந்து வெளியேறி ஊருக்குள் நுழையும் காட்டு பன்றிகளை சுட்டுக் கொள்வது தொடர்பான நிகழ்வுகளை நேரில் ஆய்வு செய்து விவாதித்துள்ளோம்.
இதனை தொடர்ந்து கடந்த ஜனவரி மாதம் தமிழகத்தில் வனப்பகுதியை ஒட்டி உள்ள கிராமங்களில் புகும் காட்டு பன்றிகளை சுட்டுக் கொல்லப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்தது, வனத்திலிருந்து ஒரு கிலோ மீட்டர் தொலைவில் வரும் காட்டு பன்றிகளை கூண்டு வைத்து பிடித்து அடர்ந்த வனப்பகுதியில் விடவும் 3 கிலோ மீட்டருக்கு மேல் வரும் காட்டுப்பன்றிகளை சுட்டுக் கொல்லவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து அதற்காக 5 கோடி ரூபாய் செலவில் துப்பாக்கிகள் வாங்கப்பட்டு அவை இதுவரை பயன்படுத்தப்படாமல் அப்படியே வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் நாள்தோறும் ஏராளமான விவசாயிகள் காட்டு பன்றியால் பயிர் சேதத்தை தடுக்க முடியாமல் திணறி வருகின்றனர். பல லட்சம் முதலீடு செய்யும் விவசாயிகள் காட்டு பன்றியால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். ஏற்கெனவே முடிவு செய்தபடி மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு மேல் வரும் காட்டுக்பன்றிகளை சுட்டுக் கொல்ல வனத்துறை உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.