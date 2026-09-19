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உடலில் காயங்களுடன் சுற்றி திரியும் குட்டி யானை: வனத்துறையினர் கண்காணித்து வருவதாக தகவல்

குட்டி யானையின் முன்னங்கால் மற்றும் உடலில் பல்வேறு இடங்களில் புலி அல்லது சிறுத்தை கடித்ததற்கான காயங்கள் இருப்பது தெரியவந்தது.

உடலில் காயங்களுடன் சுற்றி திரியும் குட்டி யானை
உடலில் காயங்களுடன் சுற்றி திரியும் குட்டி யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 12:02 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: கோவை வாளையார் பகுதியில் உடலில் காயங்களுடன் கூட்டத்துடன் சுற்றி வரும் குட்டி யானையை வனத்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர்.

தமிழ்நாடு - கேரளம் எல்லையான மதுக்கரை பகுதி, கேரளா வனப்பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழ்நாடு வனப்பகுதியில் இருந்து கேரளம் வனப்பகுதிக்கும், கேரள வனப்பகுதியில் இருந்து இங்கும் யானைகள் மாறி மாறி இடம் பெயர்வது வழக்கமாக உள்ளது.

தற்போது வனப்பகுதிகளில் கடுமையான வறட்சி நிலவுவதால், கேரள வனப்பகுதியில் உள்ள யானைகள் வாளையார் அருகே உள்ள சின்னாம்பதி ஆற்றுக்கு வந்து நீர் குடித்து செல்கிறது.

இந்நிலையில், நேற்று (செப்.18) பகல் கேரள வனப்பகுதியில் இருந்து தண்ணீர் குடிக்க சின்னாம்பதி ஆற்றுக்கு வந்த நான்கு யானைகள் கொண்ட கூட்டம், நீண்ட நேரம் ஆற்றில் விளையாடியது. பின்னர் அங்கிருந்து புதுப்பதி வனப்பகுதிக்கு சென்றது.

சின்னாம்பதி ஆற்றில் நீர் அருந்தும் யானை கூட்டம்
சின்னாம்பதி ஆற்றில் நீர் அருந்தும் யானை கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது, தாய் யானையுடன் வந்த பிறந்து சில வாரங்களே ஆன குட்டி யானை கால் மற்றும் உடலில் பல்வேறு இடங்களில் காயத்துடன் நடக்க மிகவும் சிரமம்பட்ட நிலையில் இருந்தது. இதனை அங்கு ரோந்து பணியில் இருந்த வனத்துறையினர் கண்காணித்து, மதுக்கரை வனச்சரகர் அருண்குமாருக்கு தகவல் அளித்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, மாவட்ட வன அலுவலர் வெங்கடேஷ் பிரபுவிற்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. அவரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் வனக் கால்நடை மருத்துவர் வெண்ணிலா தலைமையிலான மருத்துவ குழு உடனடியாக அங்கு சென்று குட்டி யானையை கண்காணித்தனர்.

அதில் குட்டி யானையின் முன்னங்கால் மற்றும் உடலில் பல்வேறு இடங்களில் புலி அல்லது சிறுத்தை கடித்ததற்கான காயங்கள் இருப்பது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து காயத்துடன் சுற்றி வரும் குட்டி யானையை வனத்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர்.

காயங்களுடன் சிரமப்பட்டு நடந்து செல்லும் குட்டி யானை
காயங்களுடன் சிரமப்பட்டு நடந்து செல்லும் குட்டி யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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இது குறித்து கோவை மாவட்ட வன அலுவலர் வெங்கடேஷ் பிரபு கூறுகையில், ”கேரள வனப்பகுதியில் இருந்து நேற்று மதியம் யானை கூட்டம் ஒன்று சின்னாம்பதி ஆற்றுக்கு வந்துள்ளது. அதில் உடலில் பல்வேறு இடங்களில் காயத்துடன் ஒரு குட்டி யானை இருப்பதாகவும், நடக்க சிரமப்படுவதாகவும் வனப்பணியாளர்கள் தகவல் அளித்தனர்.

இதனையடுத்து, உடனடியாக மருத்துவ குழு அங்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. அவர்கள் காயத்தின் தன்மையை பார்க்கும்போது, ஊண் உண்ணிகள் கடித்ததற்கான காயங்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இது குறித்து தமிழ்நாடு வன உயிரின வனக்காப்பாளருக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து யானையை கண்காணித்து வருகிறோம்” எனக் கூறினார்.

மேலும், குட்டி யானையை காட்டு விலங்குகள் தாக்க முயன்றதால், யானை கூட்டம் தமிழக வனப்பகுதிக்குள் வந்திருக்கலாம் என கூறிய அவர், தேவைப்பட்டால் அதற்கு சிகிச்சை அளிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், உடலில் உள்ள காயங்கள் லேசான காயங்கள் என கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

INJURED ELEPHANT CALF
COIMBATORE ELEPHANT CALF
கோவை வாளையார்
காயத்துடன் குட்டி யானை
KOVAI ELEPHANT CALF

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