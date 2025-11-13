வேலூரில் சந்தன மரம் வெட்டி கடத்தல் - வனத்துறை தீவிர விசாரணை!
ஒடுகத்தூர் வனச்சரகத்தில் பெரிய ஏரியூர் அருகே உள்ள மலைப்பகுதியில் சந்தன மரம் கடத்தல் குறித்து வனத்துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : November 13, 2025 at 2:03 PM IST
வேலூர்: ஒடுகத்தூர் வனச் சரகத்திற்கு உட்பட்ட பெரிய ஏரியூர் அருகே பல லட்சம் மதிப்புள்ள சந்தன மரங்கள் வெட்டி கடத்தப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம் அணைக்கட்டு அருகே உள்ள ஒடுகத்தூர் வனச்சரகத்தில் சுமார் 25 ஆயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அடர்ந்த காடுகள் உள்ளன. இதில், தேக்கு, தைலம், சந்தனமரம், செம்மரம், புளியமரம் போன்ற ஏராளமான விலை மதிப்புள்ள மரங்கள் உள்ளன. இதிலும் குறிப்பாக, பெரிய ஏரியூர் அருகே உள்ள மலைப் பகுதியில் சந்தன மரங்கள் அதிகம் காணப்படுகிறது. இதனால், அப்பகுதியில் வனத்துறையினர் பகலும், இரவுமாக ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு பாதுகாத்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், கடந்த மாதம் இப்பகுதியில் இருந்து பல லட்சம் மதிப்புள்ள சந்தன மரங்களை மர்ம நபர்கள் கடத்தி சென்றுள்ளனர். இதுகுறித்து ஒடுகத்தூர் வனத்துறையினர் உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், வேலூர் தனிப்பிரிவு வனத் துறையினருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின்பேரில், சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அதிகாரிகள், அப்பகுதியில் சுமார் 1 மணிநேரம் சோதனை நடத்தினர். இதில், 50-க்கும் மேற்பட்ட சந்தன மரங்கள் வெட்டி கடத்தப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதன் அடிப்படையில், முள்ளுவாடி பகுதியைச் சேர்ந்த முரளி என்பவரை சந்தேகத்தின்பேரில் வனத்துறையினர் கைது செய்து, வனத்துறை அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இரவு நேரம் ஆனதால் பாதியில் முடிக்கப்பட்ட சோதனை மீண்டும் தொடரும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது யார்? யாருக்கெல்லாம் இதில் தொடர்பு உள்ளது? என பல்வேறு கோணங்களில் வனத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதுவரை வெட்டப்பட்ட சந்தன மரங்களில் மதிப்பு பல லட்சம் இருக்கும் என அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், வனத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ள முரளியின் தந்தை ஜெயசங்கர் கூறுகையில், “எனது மகன் சந்தன மரம் வெட்டியதாக வனத் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். அவர் வெளியில் வர பணம் கட்ட வேண்டும் என கூறுகின்றனர். அவர் ஏற்கனவே உடல்நிலையும், மன நிலையும் சரியில்லாமல் சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார்.
விபத்து ஏற்பட்டதால் அவருக்கு குனிந்து வேலை பார்ப்பதே கடினமான செயல். அவன் எப்படி? மரத்தை வெட்டி கடத்துவான். நாங்கள் காட்டுப்பகுதிக்கு போனது கிடையாது. அந்த மரம் எப்படி இருக்கும் என்றே எங்களுக்கு தெரியாது. எங்கள் மகன் எங்களுக்கு வேண்டும். இதுகுறித்து அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கண்ணீர் மல்க வேதனை தெரிவித்தார்.