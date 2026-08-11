அரிய வகை குரங்குடன் வீடியோ வெளியிட்ட நடிகர் விக்ரம்: வனத் துறை விசாரணை தீவிரம்
இந்த அரிய வகை குரங்கு யார் மூலமாக தமிழகத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது? அது எவ்வாறு நடிகர் விக்ரமிடம் கிடைத்தது? என்ற கோணங்களில் வனத்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : August 11, 2026 at 11:09 PM IST
சென்னை: மிக அரிய வகை குரங்கு இனமாக கருதப்படும் லார் கிப்பன் குரங்கை தனது கையில் ஏந்தியபடி, நடிகர் விக்ரம் வெளியிட்ட புகைப்படம் தற்போது அவருக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நடிகர் விக்ரம் சமூக வலைதளங்களில் எப்போதுமே ஆக்டிவாக இருக்கக் கூடியவர். அந்த வகையில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு குரங்கு ஒன்றுடன் இருக்கும் வீடியோவை தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் வெளியிட்டிருந்தார்.
தங்க நிறத்திலான முடிகளுடனும், கருமையான முகத்துடன் அந்த குரங்குக் குட்டி இருந்தது. இந்த வீடியோவை பலரும் லைக் செய்து ஷேர் செய்தனர்.
இவ்வாறு இந்த வீடியோ வைரலான நிலையில்தான், இந்த குரங்கு குறித்து சில வன விலங்கு ஆர்வலர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.
அதாவது, இந்த குரங்கு லார் கிப்பான் இனத்தைச் சேர்ந்த குரங்கு ஆகும். இந்தோனேசியா, தாய்லாந்து உள்ளிட்ட தென்கிழக்கு ஆசிய காடுகளில் காணப்படும் இந்த குரங்கு மிகவும் அரிய வகையை சேர்ந்தது. மேலும், அழிவின் விளம்பில் இருக்கக்கூடிய குரங்கு இனம் இது.
வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ், இத்தகைய வனவிலங்குகளை உரிய அனுமதியின்றி தனிப்பட்ட முறையில் வளர்ப்பது சட்டவிரோதம் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: திமுக - பாஜக கூட்டணி அமையுமா? நிருபர்கள் கேள்விக்கு சூசகமாக பதிலளித்த வானதி சீனிவாசன்
அப்படியிருக்கையில், இது நடிகர் விக்ரமுக்கு இந்த குரங்கு எப்படி கிடைத்தது என வன விலங்கு ஆர்வலர்கள் கேள்வியெழுப்ப தொடங்கினர்.
இதையடுத்து, இந்த விவகாரம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியது. தொடர்ந்து நடிகர் விக்ரம், தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்த அந்த விடியோவை உடனடியாக நீக்கினார். எனினும், வனத்துறை அதிகாரிகள் இந்த குரங்கு எப்படி விக்ரமுக்கு கிடைத்தது என்பது குறித்து தீவிர விசாரணையை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
இந்த அரிய வகை குரங்கு யார் மூலமாக தமிழகத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது? அது எவ்வாறு நடிகர் விக்ரமிடம் கிடைத்தது? இந்த குரங்கை வளர்க்க விக்ரம் அனுமதி சான்றிதழ் வைத்துள்ளாரா? என்ற கோணங்களில் வனத்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த லார் கிப்பன் குரங்குகள், வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் பாதுகாக்கப்பட்ட விலங்குகள் பட்டியலில் உள்ளன. இத்தகைய விலங்குகளை வீட்டில் வளர்ப்பது சட்ட விரோதம் என விலங்கு ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
அப்படியே வளர்த்தாலும், அதற்கான அனுமதியை வனத்துறையிடம் இருந்து பெற்றிருக்க வேண்டியது அவசியம்.
இதுபோன்ற அரிய வகை விலங்கினங்கள் இன்னும் யார் யாரிடம் இருக்கின்றன, யார் யார் மூலமாக இந்த விலங்குகள் கைமாற்றப்படுகின்றன என்பது குறித்த விசாரணையும் தீவிரம் அடைந்து வருகிறது.