மின்வேலியில் சிக்கி ஆண் யானை உயிரிழப்பு; தோட்டத்தின் உரிமையாளர் மீது வனத்துறை வழக்கு!
மின்வேலியின் கம்பியில் யானையின் தும்பிக்கை மற்றும் தோல் பகுதிகளின் கருகிய அடையாளம் காணப்பட்டதாக பிரேத பரிசோதனையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மின்வேலிக்கு பேட்டரிக்கு பதில் நேரடியாக மின் இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டு இருந்ததும் வனத்துறை விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : October 29, 2025 at 11:01 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், மேட்டுப்பாளையம் அருகே மின்வேலியில் சிக்கி ஆண் யானை உயிரிழந்த நிலையில் தோட்டத்தின் உரிமையாளர் மீது வனத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகிறது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், மேட்டுப்பாளையம் வனச்சரகத்துக்கு உட்பட்ட கல்லாறு பகுதி, யானைகள் வழித்தடம் அருகே அமைந்துள்ளது. மேலும், நீலகிரி மலை அடிவாரத்தில் இந்த வனப்பகுதி அமைந்துள்ளதால் அதிகளவிலான யானைகள், காட்டு மாடுகள், புலிகள் உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் உள்ளன.
அருகிலேயே பவானிசாகர் அணையின் நீர்த்தேக்க பகுதி உள்ளதால் இங்கு வரும் யானைகள், மேட்டுப்பாளையம் வனச்சரகம் வழியாக மற்ற பகுதிகளுக்கு செல்வது வழக்கம். அவ்வாறு செல்லும் யானைகள், சில சமயங்களில் உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள கிராமங்களின் விவசாய தோட்டங்களில் நுழைவது வழக்கம். இவ்வாறு வரும் யானைகள், விவசாய பயிர்களை சேதப்படுத்தி செல்வதால் தடுக்க முற்படும் மனிதர்களை யானைகள் தாக்கும் சம்பவங்களும் அரங்கேறி வருகின்றன.
இதனால் யானைகள் விவசாய நிலத்திற்குள் நுழைந்து சேதப்படுத்துவதை தடுக்க சிலர் மின்சார வேலிகளை அமைத்து விடுகின்றனர். இந்த வேலியில் சிக்கி, யானைகள் பரிதாபமாக உயிரிழக்கின்றன. மின்வேலி அமைக்கக்கூடாது என அரசாங்கம் உத்தரவிட்டும் சிலர் இச்செயலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் கோவை மாவட்டம், மேட்டுப்பாளையத்தை அடுத்த ஜக்கனாரி பகுதியில் வன எல்லையில் இருக்கும் திருமலை ராஜ் என்பவர் தோட்டத்தில் 15 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் யானை அகழியில் இறந்து கிடந்தது. யானை அமர்ந்த நிலையில் உயிரிழந்து இருந்ததால், ஸ்டெர்னல் ரிகம்பன்ஸி எனப்படும் நெஞ்சுபகுதி அழுத்தி உயிரிழந்து இருக்கலாம் என வனத்துறையினர் கருதினர். ஆனால் யானையின் உடல் அருகில் மின்வேலி இருந்ததன் காரணமாக யானையின் மரணத்திற்கு காரணம் குறித்து கண்டறிய வனத்துறை மருத்துவகுழுவால் பிரேத பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது.
அப்போது யானை மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்து இருப்பது தெரிய வந்தது. மின்வேலியின் கம்பியில் சிக்கி இருந்த யானையின் தும்பிக்கை மற்றும் தோல் பகுதிகளில் கருகிய அடையாளம் காணப்பட்டதாக பிரேத பரிசோதனையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மின்வேலிக்கு பேட்டரிக்கு பதில் நேரடியாக மின் இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டு இருந்ததும் வனத்துறை விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
இதனையடுத்து தோட்டத்தின் உரிமையாளர் திருமலை ராஜ் என்பவர் மீது வன சட்டப்படி வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இதனிடையே தோட்ட உரிமையாளர் திருமலை ராஜ் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரிடம் தொடர்ந்து வனத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மின்வேலியில் சிக்கி யானை உயிரிழந்த சம்பவம் வனஆர்வலர்கள் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.