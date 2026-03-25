மானை வேட்டையாடி சாப்பிட்ட 2 பேர் கைது: வனத்துறையினர் நடவடிக்கை
பாதுகாக்கப்பட்ட வனவிலங்கான கடமானை வேட்டையாடி மூன்று நபர்கள் சமைத்து சாப்பிடுவதாக வனத்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
Published : March 25, 2026 at 12:34 PM IST
தேனி : தடை செய்யப்பட்ட வனப்பகுதிக்குள் கடமானை வேட்டையாடி கறி சமைத்து சாப்பிட்ட 2 பேரை வனத்துறையினர் கைது செய்தனர். தப்பியோடிய ஒருவரை தேடி வருகின்றனர்.
தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் நகர் பகுதியில் இருந்து சுமார் 10 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் பெரியாத்துக் கோம்பை என்ற பகுதி அமைந்துள்ளது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை அடிவாரப் பகுதியில் அமைந்துள்ள இப்பகுதி முழுக்க முழுக்க விவசாயம் சார்ந்த பகுதி என்றாலும் பெரும்பாலான பகுதிகள் தடை செய்யப்பட்ட வனப்பகுதியாக உள்ளது. இரவு நேரத்தில் இப்பகுதியில் வனத்துறையினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபடுவார்கள். இந்நிலையில், பாதுகாக்கப்பட்ட வனவிலங்கான கடமானை வேட்டையாடி மூன்று நபர்கள் சமைத்து சாப்பிடுவதாக வனத்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
அதனையடுத்து, மார்ச் 23-ம் தேதி இரவு ரோந்து பணியில் இருந்த வனத்துறையினர் அப்பகுதியில் உடனடியாக சென்று ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, அங்கு சிலர் கடமானை வேட்டையாடி கறி சமைத்து சாப்பிடுவது உறுதியானது. வனத்துறையினரை கண்டதும் 3 பேரும் தப்பியோட முயற்சித்தனர். அவர்களில் இரண்டு பேரை வனத்துறையினர் பிடித்த நிலையில், மூன்றாவது நபர் அங்கிருந்து தப்பி ஓடியுள்ளார்.
அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், பிடிபட்ட இரண்டு நபர்களில் ஒருவர் பெரியாத்து கோம்பை அருகில் உள்ள சிறக்காடு மலைவாழ் பழங்குடியின மக்கள் கிராமத்தில் வசித்து வரும் பால் பாண்டி என்பதும், மற்றொரு நபர் போடிநாயக்கனூரில் இருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள முந்தல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாசுக்காளை என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், தப்பியோடிய நபர் முந்தல் பகுதியைச் சேர்ந்த சீனிமுத்து என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது.
தொடர்ந்து, நேற்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். தப்பியோடிய சீனி முத்துவை போடி வனத்துறையினர் தேடி வருகின்றனர். பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியில் இதுபோன்ற சம்பவம் தொடந்து நடைபெறுவதாகவும், வனத்துறையினர் கூடுதல் கண்காணிப்பு பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.