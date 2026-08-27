நேபாள துயரம்| ஈஷா-வில் இருந்து சென்று சிக்கியவர்கள் வெளிநாட்டவர்கள் - ஜக்கி வாசுதேவ் வீடியோ வெளியீடு
நேபாளம் மற்றும் திபெத் எல்லைப் பகுதியில் கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது.
Published : August 27, 2026 at 1:42 PM IST
கோயம்புத்தூர்: ஈஷா யோக மையத்திலிருந்து நேபாளம் சென்று பேரிடரில் சிக்கியவர்கள் வெளிநாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் என்று அதன் நிறுவனர் ஜக்கி வாசுதேவ் வீடியோ வாயிலாக தெரிவித்துள்ளார்.
நேபாளம் மற்றும் திபெத் எல்லைப் பகுதியில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 26) காலை கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து, இமயமலைப் பகுதியில் பனிப்பாறை சரிவு மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு காரணமாக போட்டே கோசி மற்றும் திரிசூலி ஆறுகளில் திடீரென காட்டாற்று பெருவெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடியது.
இந்த வெள்ளப்பெருக்கால் இதுவரை 160-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருப்பதாக நேபாள அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது. மேலும் நூற்றுக்கணக்கானோர் இந்த வெள்ளத்தில் சிக்கி காணாமல் போனதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திபெத்தில் உள்ள கைலாஷ் மானசரோவர் புனித யாத்திரை சென்ற இந்தியர்கள் உட்பட பல நாடுகளின் சுற்றுலாப் பயணிகள் நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் சிக்கியுள்ளனர்.
August 27, 2026
அதிலும் குறிப்பாக, நேபாளத்திற்கு சுற்றுலாவிற்காக சென்ற 130-க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்களைக் காணவில்லை என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த வெள்ளத்தின் வேகத்தால் 19 பாலங்கள், 40 கிலோ மீட்டர் சாலைகள், பல நீர்மின் திட்டங்கள் மற்றும் சீன - நேபாள எல்லைப் பகுதிகளின் உள்கட்டமைப்புகள் கடுமையாகச் சேதமடைந்துள்ளன.
நேபாள ராணுவமும், காவல் துறையும் இணைந்து தீவிர மீட்புப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் கோவையில் இயங்கி வரும் ஈஷா யோக மையம் சார்பில் 700-க்கும் மேற்பட்டோர் அங்கு சுற்றுலா சென்ற நிலையில் 80 பேர் நிலை குறித்து அறிய முடியாமல் உள்ளதாக அதன் நிறுவனர் ஜக்கி வாசுதேவ் தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்த வீடியோவில் பேசிய ஜக்கி வாசுதேவ், “ஈஷா யோக மையம் சார்பில் 700-க்கும் மேற்பட்டோர் நேபாளத்திற்கு சுற்றுலா சென்ற நிலையில் 80 பேர் நிலை குறித்து அறிய முடியாமல் உள்ளது. இதில் அமெரிக்கா, கனடா, ஆஸ்திரேலியா, ஜெர்மனி, நேபாளம், நெதர்லாந்து, சிங்கப்பூர், ஸ்பெயின் உள்ளிட்ட நாடுகளை சேர்ந்த 46 பெண்களும், 34 ஆண்களும் அடங்குவர்.
இப்படி ஒரு துயரம் நடக்கும் என தெரியவில்லை. இந்த குழுவில் 3 தன்னார்வலர்கள் மற்றும் 1 மருத்துவரும் உடன் இருந்தனர். இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக நேபாளத்தில் இருந்து எந்த தகவலும் வரவில்லை. சுமார் 20 ஆண்டுகளாக ஈஷா உடன் பயணித்து வரும் பிரவீன் என்ற குழு தலைவரிடம் இருந்து நேற்று காலை 9.05 மணிக்கு தூதரகம் வந்து விட்டதாக குறுஞ்செய்தி வந்தது. 9.14 மணிக்கு இந்த பேரிடர் ஏற்பட்டது. இப்போது அவரது அலைபேசி தொடர்பில் இல்லை.
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இந்த மொத்த குழுவும் பேரிடரில் பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் தூதரக முகாம் அறையில் இருந்திருக்க வாய்ப்பு உள்ளது. இப்போது வரை எவ்வளவு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்ற தகவல் தெளிவாக வெளிவரவில்லை. 4.9 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக ஒரு சிலர் கூறுகின்றனர். ஒரு சிலர் அதை மறுக்கின்றனர். இந்தியா, அமெரிக்கா, சீனா தூதரகங்கள் மூலம் பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறோம்.
அங்கு செல்ல அனுமதி கோரி உள்ளேன். மீட்புப் பணியில் எங்களையும் அனுமதிக்குமாறு கேட்டுள்ளேன். கடந்த 12 மணி நேரமாக எந்த ஒரு சரியான தகவலும் இல்லாமல் போராடி வருகிறோம். நேபாளத்திற்கு ஈஷாவில் இருந்து சென்றவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தகவல் அளித்துள்ளோம்” என தெரிவித்துள்ளார்.