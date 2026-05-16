சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்களித்த வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள்; புகாரளித்த வில்சன் - விசாரணைக்கு உத்தரவிட்ட தேர்தல் ஆணையம்
வெளிநாட்டு குடியுரிமை கொண்ட சுமார் 25 நபர்கள் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் முறைகேடாக வாக்களித்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
Published : May 16, 2026 at 10:33 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெளிநாட்டு குடியுரிமை பெற்றவர்கள் வாக்களித்த விவகாரம் தொடர்பாக திமுக எம்.பி வில்சன் புகாரளித்த நிலையில், இது தொடர்பான விசாரணைக்கு தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெளிநாட்டு குடியுரிமையை பெற்ற 25 பேரை சென்னை, மதுரை உள்ளிட்ட விமான நிலையங்களில் விமான நிலைய அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். இதில் பெரும்பாலானோர் இலங்கையைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும், அவர்கள் பிரிட்டிஷ் மற்றும் கனடா குடியுரிமை பெற்றவர்கள் என்பதும் தெரிய வந்தது. மேலும் அவர்கள் வெளிநாட்டு பாஸ்போர்ட் வைத்திருந்ததும் கண்டுபிடித்தனர். அவர்கள் உடனடியாக காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களின் ஆள்காட்டி விரல்களில் தேர்தலில் வாக்களித்தற்காக வைக்கப்படும் மை இருந்துள்ளதை அதிகாரிகள் உறுதிச் செய்துள்ளனர்.
நடந்து முடிந்த 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில், வெளிநாட்டு குடியுரிமை கொண்ட சுமார் 25 நபர்கள் முறைகேடாக வாக்களித்தது கண்டறியப்பட்டு காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக கிடைத்துள்ள தகவல் உண்மையிலேயே அதிர்ச்சியளிக்கிறது.— P. Wilson -தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விட மாட்டேன் (@PWilsonDMK) May 15, 2026
தவறான அல்லது போலி ஆவணங்கள் மூலம் தாங்கள் இந்தியக்…
முன்னதாக வெளிநாட்டு குடியுரிமைப் பெற்றவர்கள் வாக்களித்தது குறித்தும், அவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு செல்லவுள்ளதால் எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படி விமான நிலையங்களின் விமான நிலைய அதிகாரிகளுக்கு சட்ட அமலாக்கத்துறை அமைப்பு தகவல் தெரிவித்திருந்தது.
அதேபோல் தேர்தலுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து வெளிநாடுகளுக்கு செல்லாதவர்களின் பெயர் பட்டியலை தயாரிக்கும் பணியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில் வெளிநாட்டு குடியுரிமைப் பெற்றவர்கள் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்களித்த விவகாரம் பெறும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில், இது குறித்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சிபிஐயிடம் புகார் அளிக்க வேண்டும் என்று திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் வில்சன் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
Yesterday I had requested the ECI (@ECISVEEP) to register a complaint with the CBI on large scale voter fraud in Tamil Nadu. I am glad the ECI has taken the first step and ordered a probe.— P. Wilson -தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விட மாட்டேன் (@PWilsonDMK) May 16, 2026
All those involved in this criminal act will have to be brought to justice!… https://t.co/KKkto71eOr
இது தொடர்பாக அவர் நேற்று தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் தெரிவித்திருந்ததாவது, "நடந்து முடிந்த 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில், வெளிநாட்டு குடியுரிமை கொண்ட சுமார் 25 நபர்கள் முறைகேடாக வாக்களித்தது கண்டறியப்பட்டு காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக கிடைத்துள்ள தகவல் உண்மையிலேயே அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
தவறான அல்லது போலி ஆவணங்கள் மூலம் தாங்கள் இந்தியக் குடிமக்கள் என்று காட்டிக்கொண்டு, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின் போது இவர்கள் தங்கள் பெயர்களைச் சேர்த்து, தேர்தல் ஆணையத்தையே ஏமாற்றி மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த (SIR) நடைமுறை முழுமையான பாதுகாப்புடன் இல்லை என்பதை இந்த நிகழ்வு அப்பட்டமாக வெளிச்சமிட்டு காட்டுகிறது. இத்தகைய நிகழ்வுகள் வாக்காளர் பட்டியலின் நம்பகத்தன்மையையும், ஒட்டுமொத்த தேர்தல் நடைமுறையையும் நேரடியாகப் பாதிக்கிறது.
வாக்கெடுப்பிற்கு முன்னும் பின்னும் நடைபெறும் Immigration மற்றும் Emigration குறித்த தகவல்கள் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் குடிவரவுப் பிரிவிடம் உள்ளதால் இந்த மிகப்பெரிய அளவிலான தேர்தல் மோசடி குறித்து சிபிஐ அமைப்பால் மட்டுமே விரிவான விசாரணையை மேற்கொள்ள முடியும்.
எனவே, இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், இது குறித்து சிபிஐ-யிடம் புகார் அளித்து, இந்த விவகாரத்தை முழுமையாக விசாரணை செய்ய வேண்டுமெனவும், இந்தியத் தேர்தலில் வாக்களித்த அந்த வெளிநாட்டு குடிமக்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமெனவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மேலும், இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், வெளிநாட்டு குடிமக்கள் இந்தியாவில் வாக்களிப்பதைத் தடுக்க கூடுதல் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதுடன், அதற்கான வலுவான ஒழுங்குமுறைகளையும் உருவாக்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் சட்டவிரோதமாக வெளிநாட்டு குடியுரிமை பெற்றவர்கள் வாக்களித்தது குறித்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கைக்கு மகிழ்ச்சித் தெரிவித்துள்ள வில்சன், "இந்தக் குற்றச் செயலில் ஈடுபட்ட அனைவரும் நீதியின் முன் நிறுத்தப்பட வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.
VIDEO | On EC ordering probe into alleged voting by foreign nationals in Tamil Nadu polls, DMK leader TKS Elangovan says, " if they are indian citizens, they can vote. that is what i think. because they might be living in another country, but they are not citizens of that country.… pic.twitter.com/2uMCLEApRU— Press Trust of India (@PTI_News) May 16, 2026
வெளிநாட்டு குடியுரிமைப் பெற்றவர்கள் வாக்களித்தது தொடர்பான இந்திய தேர்தல் ஆணையம் விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது குறித்து பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டியளித்த திமுக செய்தித் தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், "அவர்கள் இந்திய குடிமக்களாக இருந்தால் வாக்களிக்க முடியும். அது தான் எனது கருத்து. ஏனென்றால் அவர்கள் வேறு நாட்டில் வசித்தாலும் அவர்கள் அந்த நாட்டின் குடிமக்கள் அல்ல. அவர்கள் குடியுரிமைப் பெற்றிருந்தாலும் இந்திய பாஸ்போர்ட் பெற முடியாது. பாஸ்போர்ட்டை அதிகாரிகள் சரிபார்க்கட்டும். அவர்கள் இந்தியர்களாக இருந்தால் அவர்கள் இங்கு வந்து வாக்களிக்கலாம். அதில் எந்த தவறும் இல்லை" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.