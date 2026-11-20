'வெற்றிக்கொடி கட்டு' திரைப்பட பாணியில் மோசடி - விடுதியில் தற்கொலை செய்து கொண்ட இளைஞர்
சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், அறையின் கதவை உடைத்து சதீஷ்குமாரின் சடலத்தை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
Published : November 20, 2026 at 8:07 PM IST
சென்னை: 'வெற்றிக்கொடி கட்டு' திரைப்பட பாணியில் வெளிநாட்டு வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி பணத்தைப் பெற்றுக் கொண்டு, தனிநபர் மோசடி செய்ததால் விரக்தியடைந்து தங்கும் விடுதியிலேயே இளைஞர் விபரீத முடிவை எடுத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவாரூர் மாவட்டம், புலிவனம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் டி.வி.மெக்கானிக் சதீஷ்குமார் (வயது 36). இவருக்கு திருமணமாகி சீத்தாலஷ்மி (வயது 31) என்கிற மனைவியும், இரண்டு மகள்களும் உள்ளனர். சதீஷ்குமாருக்கு சரியான வேலை எதுவும் கிடைக்காததால் குடும்பத்தை நடத்த முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக அவர் குடும்பத்தைப் பிரிந்து வெளிநாட்டிற்கு சென்று வேலைச் செய்யலாம் என முடிவெடுத்து வேலைத் தேடி வந்துள்ளார். இந்த நிலையில், நண்பர்கள் மூலம் காரைக்குடியைச் சேர்ந்த சுந்தரம் என்பவருடன் அறிமுகமாகியுள்ளார். இதையடுத்து, போலாந்து நாட்டில் வேலைக்கு செல்வதற்காக அவரிடம் ரூபாய் 2.10 லட்சம் பணம் கொடுத்துள்ளார்.
அதைத் தொடர்ந்து, போலந்து நாட்டிற்கு செல்வதற்கு எப்போது வேண்டுமானாலும் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று சதீஷ்குமாரிடம் கூறிய சுந்தரம், கடந்த நவ.10- ஆம் தேதி முதல் அவரை சென்னை பல்லாவரத்தில் உள்ள தனியார் தங்கும் விடுதியில் தங்க வைத்துள்ளார். நாள்தொறும் 700 ரூபாயை தங்கும் விடுதிக்கு கட்டணமாக சதீஷ்குமார் செலுத்தி வந்துள்ளார்.
போலந்துக்கு அனுப்பாமல் காலம் தாழ்த்தி வந்த சுந்தரத்தைத் தொலைபேசியில் தொடர்புக் கொண்டும் கேட்டுள்ளார். இதற்கு சுந்தரம் உரிய பதிலை அளிக்கவில்லை எனத் தெரிகிறது. இதனால் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான சதீஷ்குமார், தங்கும் விடுதி அறையிலேயே விபரீத முடிவை எடுக்கவுள்ளதாகவும், அதற்கான புகைப்படத்தையும் சதீஷ்குமார், சுந்தரத்தின் தொலைபேசி எண்ணுக்கு அனுப்பியுள்ளார். அப்போதும், சுந்தரத்திடம் இருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, நேற்று (நவ.19) தான் பேசியதை வீடியோவாகப் பதிவுச் செய்த சதீஷ்குமார், அதனை தனது நண்பர்களுக்கும், தனது மனைவிக்கும் அனுப்பி பின்னர் விபரீத முடிவை எடுத்துள்ளார். அந்த வீடியோவில், "தனது பணம் ரூபாய் 2.10 லட்சம் மற்றும் வட்டி ரூபாய் 40,000 என ரூபாய் 2.50 லட்சம் பணத்தை எனது மனைவியிடம் வழங்கி விடுங்கள். உனக்கு கண்டிப்பாகத் தண்டனை கிடைக்கும்; உன் வீட்டில் இதுபோன்று உயிர் போனால் தான் அந்த வலி உனக்கு தெரியும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதனிடையே, விடுதி ஊழியர்கள் நீண்ட நேரமாக சதீஷ்குமாரின் அறையின் கதவைத் தட்டியும் திறக்காததால் அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதையடுத்து பல்லாவரம் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் அளித்துள்ளனர். தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், அறையின் கதவை உடைத்து சதீஷ்குமாரின் சடலத்தை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, பல்லாவரம் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்த சதீஷ்குமாரின் மனைவி சீத்தாலஷ்மி, "எனது கணவர், வெளிநாட்டு வேலைக்காக பணம் செலுத்தி ஏமாற்றியதாலே விபரீத முடிவை எடுத்துள்ளார். இதற்கு காரணமான சுந்தரத்தின் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; என் நிலை வேறு யாருக்கும் வரக்கூடாது" என கதறினார். இதையடுத்து, வழக்குப்பதிவுச் செய்த பல்லாவரம் காவல்துறையினர், சுந்தரத்தைத் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.
'வெற்றிக்கொடி கட்டு' திரைப்படப் பாணியில் வெளிநாட்டு வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி பணத்தைப் பெற்றுக் கொண்டு மோசடி செய்ததால் கடும் விரக்தியடைந்த இளைஞர், விபரீத முடிவை எடுத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
’தற்கொலை எதற்கும் தீர்வாகாது’
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளைப் பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529-87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.