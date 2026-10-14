தனிமனித சுதந்திரம் விசாரணையை எதிர்கொள்ளும் வெளிநாட்டவருக்கும் பொருந்தும் - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து
வாரம் இருமுறை காவல் துறை முன் ஆஜராக வேண்டும். வேறு எங்கும் செல்லக்கூடாது என்ற பல்வேறு நிபந்தனைகளை தென்னாப்பிரிக்காவை சேர்ந்தவருக்கு விதித்தார்.
Published : October 14, 2026 at 9:08 PM IST
சென்னை: இந்திய குடிமக்களுக்கு அரசியலமைப்பு உறுதி செய்துள்ள தனிமனித சுதந்திரம், விசாரணை எதிர்கொள்ளும் வெளிநாட்டவருக்கும் பொருந்தும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம், மத்திய அரசின் போதை பொருள் தடுப்பு காவல் துறையின் சென்னை பிரிவுக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் பேரில், தென் ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்த புரூஸ் ஹென்றி வேன் லான் என்பவரிடம் சென்னை விமான நிலையத்தில் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இதில், அவரிடம் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட 2 கிலோ விலை உயர்ந்த போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
கத்தார் நாட்டில் இருந்து வேறொரு நபரிடம் ஒப்படைக்கும் நோக்கில் போதை பொருளை சென்னை கொண்டு வந்ததாக காவல்துறை விசாரணையில் அவர் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, மாஜிஸ்திரேட் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு விசாரணைக்காக அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மற்ற இருவருக்கும் ஜாமீன் கிடைத்த நிலையில், விசாரணை முடியாததாலும் வெளிநாட்டவர் என்பதாலும் மனுதாரருக்கு ஜாமீன் மறுக்கப்பட்டு வந்தது.
இந்த நிலையில், சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தென் ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்த புரூஸ் ஹென்றி வேன் லான் ஜாமீன் கேட்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
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இந்த வழக்கு நீதிபதி என். ரமேஷ் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் எஸ்.காசிராஜன், கைது செய்யப்பட்டபோது, அதற்கான காரணத்தை எழுத்து மூலம் காவல்துறை வழங்கவில்லை எனவும், மற்ற இருவருக்கு ஜாமீன் வழங்கிய நிலையில் இவருக்கு ஜாமீன் வழங்காமல் இருப்பது பாரபட்சம் என்றும் தெரிவித்தார்.
மேலும், சுமார் 4 ஆண்டுகளாக வழக்கு விசாரணை முடியாத காரணத்தால் சிறையில் உள்ள அவருக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு சார்பில் வாதாடிய வழக்கறிஞர், கைது செய்யப்பட்டவர் வெளிநாட்டவர் என்பதால் அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கினால், மீண்டும் வெளிநாட்டுக்கு தப்பி செல்லும் அபாயம் உள்ளதாக கூறி எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.
இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி ரமேஷ், இந்திய அரசியலமைப்பு பிரிவு 21 அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் சுதந்திரமாக வாழும் உரிமை உறுதி செய்துள்ளது. இது வழக்கை எதிர்நோக்கும் வெளிநாட்டவருக்கும் பொருந்தும் என தெரிவித்தார்.
மனுதாரருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கிய நீதிபதி, வாரம் இருமுறை காவல் துறை முன் ஆஜாரக வேண்டும். வேறு எங்கும் செல்லக்கூடாது என பல்வேறு நிபந்தனைகளை விதித்தார். மேலும், 3 ஆண்டுகள் 10 மாதங்கள் நடைபெறும் விசாரணையை விரைந்து முடிக்க சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு 12 மாதங்கள் அவகாசம் வழங்கி வழக்கை முடித்து வைத்தார்.