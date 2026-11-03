போலி விமான டிக்கெட் மூலம் அந்நிய செலாவணி மோசடி - தலைமறைவாக உள்ள 3 பேருக்கு நீதிமன்றம் அறிவிப்பாணை
அந்நிய செலாவணி மோசடியில் தொடர்புடைய மூன்று பேரும் நவம்பர் 19ஆம் தேதி சென்னை எழும்பூர் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
Published : November 3, 2026 at 8:19 AM IST
சென்னை: 1994-ஆம் ஆண்டு போலி விமான டிக்கெட் மூலம் அந்நிய செலாவணி மோசடியில் ஈடுபட முயன்று தலைமறைவாக உள்ள மூன்று பேருக்கு எழும்பூர் சிறப்பு நீதிமன்றம் அறிவிப்பாணை பிறப்பித்துள்ளது.
கடந்த 1994-ஆம் ஆண்டு போலி விமான டிக்கெட்டுகளைத் தயாரித்து, அதன் மூலம் அந்நியச் செலாவணியை பெறுவதற்கு 5 பேர் முயன்றதாக புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பாக சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
இந்த வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 5 பேர் மீதும் கூட்டுச்சதி, மோசடி, போலி ஆவணங்களைத் தாயரித்தல், போலி ஆவணங்களை உண்மையானவை எனப் பயன்படுத்துதல் உள்ளிட்ட இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் 120-பி, 420, 467, 471 ஆகிய பிரிவுகளுடன் 109-வது பிரிவையும் சேர்த்து வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கின் விசாரணையை முடித்த சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் 5 பேர் மீதும் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர். இதையடுத்து இந்த வழக்கு சென்னை எழும்பூரில் உள்ள சிசிபி மற்றும் சிபிசிஐடி வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட முதல் நபரான ஜீவா என்கிற ராஜலிங்கம் என்ற சதீஷ், இரண்டாவது நபரான ஜெயமூர்த்தி என்ற குல்லா ஜெயா, மூன்றாவது நபரான அருணாச்சலம் ஆகிய மூவரும் விசாரணைக்கு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகமல் இருந்து வந்தனர்.
இதனால், அவர்கள் மூவருக்கும் எதிராக கடந்த 2011-ஆம் ஆண்டு முதல் ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிடிவாரண்டுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டு நிலுவையில் இருந்து வந்தன. இருந்தபோதும் தற்போது வரை அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகவில்லை. இதையடுத்து தலைமறைவாக உள்ள மூவரையும் கண்டறிந்து கைது செய்வதற்காக சிபிசிஐடி காவல்துறையினர், இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் தீவிர தேடுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர்.
ஆனால், தற்போது வரை அவர்களின் இருப்பிடம் குறித்த எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து, விசாரணை அமைப்பு தரப்பில், இந்த வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வரும் எழும்பூர் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது. அதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிமன்றம், குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் பிரிவு 82ன் கீழ், தலைமறைவாக உள்ள மூன்று பேருக்கும் எதிராக அறிவிப்பாணையை பிறப்பித்து உத்தரவிட்டது.
அதன்படி, முதல் குற்றவாளியான ஜீவா என்கிற ராஜலிங்கம் என்கிற சதீஷ், இரண்டாவது குற்றவாளியான ஜெயமூர்த்தி என்கிற குல்லா ஜெயா, மூன்றாவது குற்றவாளியான அருணாsசலம் ஆகிய மூவரும் வரும் நவம்பர் 19-ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.