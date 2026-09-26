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அந்நிய நேரடி முதலீட்டில் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடுதான் முதலிடம் - தவெகவின் ஐடி விங்க் பதிவு

தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற முதல் 100 நாட்களில் 104 நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு ரூ.1,02,514 கோடி முதலீடு ஈர்க்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய் (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 5:21 PM IST

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சென்னை: 5.95 பில்லியன் டாலர் அந்நிய நேரடி முதலீட்டை ஈர்த்து, இந்திய மாநிலங்களிலேயே முதலிடத்தை பிடித்திருக்கிறது தமிழ்நாடு என தவெகவின் ஐடி விங்க் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளது.

வரும் 2030- ஆம் ஆண்டுக்குள் தமிழ்நாட்டை 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதார மாநிலமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற இலக்கில் தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கத் தொடர் நடவடிக்கையையும் மேற்கொண்டு வருகிறது.

அந்த வகையில் தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற முதல் 100 நாட்களில் 104 நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு அதன் மூலம் ரூபாய் 1,02,514 கோடி முதலீடு ஈர்க்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ள தமிழ்நாடு அரசு, 1,21,788 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், லண்டன் பயணத்தின்போது தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி ஆலைகள், உலகளாவிய திறன் மையங்கள், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு வசதிகளை நிறுவி விரிவுபடுத்துவதற்காகப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. இந்த பயணத்தின்போது ரூபாய் 15,300 கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டு 10,000- க்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றும் அரசு கூறியிருந்தது.

இந்த நிலையில், 5.95 பில்லியன் டாலர் அந்நிய நேரடி முதலீட்டை (FDI) ஈர்த்து, இந்திய மாநிலங்களிலேயே முதலிடத்தைப் பிடித்திருக்கிறது தமிழ்நாடு என தவெகவின் ஐடி விங்க் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஐடி விங்க் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "முதலீட்டில் தமிழ்நாட்டின் புதிய மைல்கல்! 2026- 27 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டிலேயே 5.95 பில்லியன் டாலர் அந்நிய நேரடி முதலீட்டை (FDI) ஈர்த்து, இந்திய மாநிலங்களிலேயே முதலிடத்தைப் பிடித்திருக்கிறது தமிழ்நாடு.

தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு பொறுப்பேற்று வெளியாகியுள்ள இந்தச் சாதனை, முதலீடுகளை ஈர்ப்பது, தொழில் வளர்ச்சியை விரிவுபடுத்துவது, புதிய வேலைவாய்ப்புகளுக்கான சூழலை உருவாக்குவது போன்றவற்றில் வெற்றி அரசு ஆட்சி பொறுப்பேற்ற முதலே கவனம் செலுத்தியத்தின் பரிசு! இந்தியாவின் முதலீட்டு வரைபடத்தில் முன்னணி மாநிலமாக தமிழ்நாடு தொடர்ந்து தனது இடத்தை வலுப்படுத்தும்! தமிழ்நாடு முன்னேறட்டும்! வளர்ச்சி தொடரட்டும்!" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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TAGGED:

தவெகவின் ஐடி விங்க் பதிவு
தமிழ்நாடுதான் முதலிடம்
அந்நிய நேரடி முதலீடு
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