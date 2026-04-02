கிறிஸ்தவ அமைப்புகளை குறிவைத்து தாக்கும் மசோதா: மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம்

அநியாய சட்டத் திருத்தத்தை முற்றிலுமாக திரும்பப் பெறும் நடவடிக்கையை பிரதமர் உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Published : April 2, 2026 at 10:01 AM IST

சென்னை: நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு பங்களிப்பு முறைப்படுத்துதல் மசோதாவை (FCRA BILL) உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மேலும், இந்த மசோதா கிறிஸ்தவ தொண்டு நிறுவனங்களையும், தேவாலயங்களையும், பிற மதச் சிறுபான்மைத் தொண்டு நிறுவனங்களையும், குறி வைத்து தொடுக்கப்படும் நேரடித் தாக்குதல் என்றும் அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இந்தியாவில் உள்ள தனிநபர், தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்கள், சங்கங்கள் என வெளிநாடுகளில் இருந்து பெறும் நிதிக்கு முறையான வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கும் சட்டமே 'வெளிநாட்டு நிதிப் பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுறை) சட்டம் 2010'. இது, கடந்த 2011- ஆம் ஆண்டு மே 1-ஆம் தேதி அமலுக்கு வந்தது. இந்த சட்டத்தில் 2016, 2018, 2020 என மூன்று முறை திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இந்நிலையில், தற்போது இந்த சட்டத்தில் 4-வது முறையாக திருத்தம் மேற்கொண்டு, ஒரு புதிய சட்டத்திருத்த மசோதாவை கடந்த மாதம் 25ஆம் தேதி மக்களவையில் மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியது. வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் நிதியை சில அமைப்புகள் தவறாகப் பயன்படுத்துவதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் இந்த சட்டத்தில் திருத்தத்தை மத்திய அரசு மேற்கொண்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

எனினும், இந்த வெளிநாட்டு நிதிப் பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுறை) சட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் திருத்தத்திற்கு தமிழ்நாடு உள்பட பல்வேறு மாநிலங்கள் எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளன. இந்த சட்டத் திருத்தத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக திமுகவின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது, "வெளிநாட்டு நிதிப் பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுறை) சட்டமுன்வரைவு 2026 என்ற பெயரில் ஒன்றிய பாஜக அரசால் முன்மொழியப்பட்டிருக்கும் திருத்தங்கள் முழுக்க முழுக்க கிறிஸ்தவ தொண்டு நிறுவனங்களையும், தேவாலயங்களையும், பிற மதச் சிறுபான்மைத் தொண்டு நிறுவனங்களையும், குறிவைத்து தொடுக்கப்படும் நேரடி தாக்குதல் ஆகும்.

ஏற்கனவே வக்பு வாரிய சட்டத்திருத்தம் மூலம் இஸ்லாமிய சொத்துகளை கபளீகரம் செய்ய முயன்றதையடுத்து, தற்போது மற்ற மதச்சிறுபான்மையின அமைப்புகள் வெளிநாடுகளில் இருந்து பெறும் நிதியை முடக்கும் முயற்சியில் ஒன்றிய பாஜக அரசு இறங்கியுள்ளது. எதிர்க்கட்சிகளின் போராட்டத்தாலும், கிறித்தவர்கள் அதிக அளவில் வாழும் கேரளத்தில் தேர்தல் நடைபெற இருப்பதாலும் இப்போதைக்குப் பின்வாங்குவது போல நடித்து, விரைவில் நாடாளுமன்றச் சிறப்புக் கூட்டத் தொடரைக் கூட்டி இந்த சட்டத்திருத்தத்தை நிறைவேற்ற பா.ஜ.க. அரசு திட்டமிடுவதாக அறிகிறேன்.

இந்த முயற்சிகளைக் கைவிட்டு, பிரதமர் இந்தத் தன்னிச்சையான, அநியாயச் சட்டத்திருத்தத்தை முற்றிலுமாகத் திரும்பப் பெறும் நடவடிக்கையை உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறேன்" என்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தற்போதைய தரவுகளின்படி வெளிநாட்டு நிதிப் பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுறை) சட்டத்தின் கீழ் ஏறத்தாழ 16,000 சங்கங்கள் பதிவுச் செய்துள்ளன. ஆண்டுதோறும் இந்த சங்கங்கள் ஏறத்தாழ ரூ. 2,000 கோடி அளவுக்கு வெளிநாட்டு நிதியை பெறுகின்றன.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

