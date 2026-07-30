அனுமதியின்றி உருவாக்கப்பட்ட மனைப்பிரிவுகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற கால அவகாசம் நீட்டிப்பு
மனைகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற ஆன்லைன் வழியாக மட்டுமே விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்படும் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 30, 2026 at 9:47 AM IST
சென்னை: அனுமதியின்றி உருவாக்கப்பட்ட மனைப்பிரிவுகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெறுவதற்கான விண்ணப்ப கால அவகாசத்தை அடுத்த ஆண்டு ஜூன் 30-ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு அரசு நீட்டித்துள்ளது.
அனுமதியற்ற மனைப்பிரிவுகளை (Unapproved Layouts) வரன்முறைப்படுத்துவதற்கான விண்ணப்ப காலம் ஜூன் 30-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த நிலையில், அடுத்த ஆண்டு ஜூன் 30 வரை நீட்டித்து வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்புற வளர்ச்சித்துறை அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
அரசாணையின்படி, ”20.10.2016 அல்லது அதற்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்ட அனுமதியற்ற மனைப்பிரிவில் குறைந்தபட்சம் ஒரு மனை விற்பனை செய்யப்பட்டு, அதற்கான விற்பனைப் பத்திரம் (Sale Deed) 20.10.2016 அல்லது அதற்கு முன்பே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். இந்த நிபந்தனை பூர்த்தி செய்யப்பட்டால், அந்த மனைப்பிரிவில் ஏற்கனவே விற்கப்பட்ட மனைகள் மட்டுமல்லாமல், இன்னும் விற்கப்படாத அனைத்து மனைகளையும் வரன்முறைப்படுத்த விண்ணப்பிக்கலாம்” என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது.
வரன்முறைப்படுத்துதல் என்பது, உரிய அரசின் அங்கீகாரம் பெறாமல் உருவாக்கப்பட்ட மனைப்பிரிவுகளுக்கு குறிப்பிட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் கட்டணங்களின் அடிப்படையில் சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் வழங்கும் நடைமுறையாகும். இதன் மூலம் நில உரிமையாளர்கள் மற்றும் மனை வாங்கியவர்கள் எதிர்காலத்தில் கட்டிட அனுமதி பெறுதல், வங்கி கடன் பெறுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல்களைத் தவிர்க்க முடியும்.
இந்த வரன்முறைத் திட்டம் முதன்முதலில் 2017 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதன்பிறகு பலமுறை விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டது. கடைசியாக 30.06.2026 வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது அதே விதிமுறைகள் தொடரும் வகையில் மேலும் ஒரு ஆண்டு காலம், அதாவது 30.06.2027 வரை விண்ணப்பிக்க தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
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இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பங்கள் இணையவழி (Online) மூலம் மட்டுமே ஏற்கப்படும் என்றும் அரசாணையில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், 2017 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட வரன்முறை விதிகளில் தேவையான திருத்தங்கள் தனியாக அறிவிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வாய்ப்பை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில், இதுகுறித்து விரிவான விழிப்புணர்வு செய்திக் குறிப்பு வெளியிடுமாறு நகர் ஊரமைப்பு ஆணையருக்கு தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.