இன்று கோவையில் பிரதமர் மோடி, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பிரச்சாரம்

ஈரோடு மாவட்டம், மொடக்குறிச்சியில் நாளை பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்காக விமானம் மூலம் வருகை தரும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இன்று (ஏப்.18) இரவு கோயம்புத்தூரில் தங்குகிறார்.

Published : April 18, 2026 at 7:44 AM IST

கோயம்புத்தூர்: பிரதமர் மோடி, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆகியோர் இன்று கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவுள்னர். இதையொட்டி, 2500-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

அவிநாசி சாலையில் உள்ள கொடிசியா மைதானத்தில் இன்று (ஏப்.18) மாலை 5 மணியளவில் நடைபெறும் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்று, கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசன் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து வாக்கு சேகரிக்கவுள்ளார்.

இதற்காக பிரம்மாண்ட மேடையும், சுமார் 5 லட்சம் பேர் அமரும் வகையிலான வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. பந்தல் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

மைதானத்தின் கடைசி வரிசையில் இருப்பவர்களும், பிரதமரை பார்க்கும் வகையில் பெரிய அளவிலான டிஜிட்டல் திரைகள் ஆங்காங்கே வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதேபோல், பொதுமக்களின் வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கு மைதானத்துக்கு அருகே தனி இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

கோவையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பிரச்சாரம்

ஒருபக்கம் பிரதமர் இன்று கோயம்புத்தூரில் பிரசாரம் செய்யும் நிலையில், மறுபுறம் இரவு 7 மணி அளவில் மேட்டுப்பாளையத்தில் நடைபெறும் பிரச்சார பொதுக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறார். மேட்டுப்பாளையம், ஊட்டி, கூடலூர், குன்னூர், கவுண்டம்பாளையம் , தொண்டாமுத்தூர் ஆகிய தொகுதிகளை சேர்ந்த வேட்பாளர்களை முன்னிறுத்தி இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் பிரச்சாரம் செய்கிறார்.

இதனிடையே, ஈரோடு மாவட்டம் மொடக்குறிச்சியில் நாளை (ஏப்.19) பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்காக விமானம் மூலம் வருகை தரும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, இன்று இரவு கோயம்புத்தூரில் தங்குகிறார்.

2500க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு

பிரதமர் மோடி, முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆகியோரின் கோயம்புத்தூர் வருகையை முன்னிட்டு, கோவை மாநகரம் மற்றும் மாவட்டத்தின் முக்கிய பகுதிகள் காவல்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் வந்துள்ளது. 2500க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும், பாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காக மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகள் சிவப்பு மண்டலமாக (Red Zone) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அவிநாசி சாலை, ஹோப்ஸ், கொடிசியா, பீளமேடு, சிட்ரா, காந்தி மாநகர், நேரு நகர், சிங்காநல்லூர், சின்னியம்பாளையம், காளப்பட்டி, நீலாம்பூர் மற்றும் இருகூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆளில்லா விமானங்களான "ட்ரோன்கள்' பறக்க விடவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஏப்.19) மாலை 5 மணி வரை டிரோன்கள் பறக்க தடை உள்ளது. அவ்வாறு தடையை மீறி ட்ரோன்கள் அல்லது பிற வான்வெளி ஊர்திகளை பறக்கவிடும் நபர்கள் மீது சட்டப்படி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: அதிகாரிகளே நேர்மையாக நடந்து கொள்ளுங்கள் - கோவை பிரச்சாரத்தில் இபிஎஸ் வார்னிங்

அதேபோல், முக்கியப் பிரமுகர்களின் வருகையை முன்னிட்டு, கோயம்புத்தூர் விமான நிலைய சாலை மற்றும் அவிநாசி சாலையில் போக்குவரத்து மாற்றங்களும் செய்யப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, இன்று மாலை 4 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை விமான நிலையப் பகுதிக்குள் தனியார் வாகனங்கள் நுழையக் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் மாநகரம் முழுவதும் போலீசாரின் தீவிர கண்காணிப்பு வளையத்துக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

