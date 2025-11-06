ETV Bharat / state

ரயில் மோதி கால்பந்தாட்ட வீரர் உயிரிழப்பு; போலீசார் தீவிர விசாரணை!

ஐடி கம்பெனியில் பணிபுரிந்து வரும் சரத் தற்கொலை செய்து கொண்டாரா? என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 1:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னையை அடுத்த ஆவடி அருகே கால் பந்தாட்ட வீரர் ரயில் மோதி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடியை அடுத்த பட்டாபிராம், வள்ளலார் நகரைச் சேர்ந்தவர் சரத் (34). இவருக்கு திருமணமாகி அனிதா (33) என்ற மனைவி உள்ளார். தனியார் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ஒன்றில் பணி புரிந்து வந்த சரத், கால் பந்தாட்ட வீரராகவும் இருந்தார். பல்வேறு கால் பந்தாட்டப் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு அதில் வெற்றி பெற்று பல்வேறு பதக்கங்களையும் பெற்றுள்ளார்.

மேலும், ஆவடி காந்தி நகர் அருகே சி. டி. எச். என அழைக்கப்படும் சென்னை - திருவள்ளூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விளையாட்டு பரிசுகள் பொருட்கள், கோப்பைகள், ஜெர்சிகள் உள்ளிட்டவற்றை விற்பனை செய்யும் கடை ஒன்றையும் நடத்தி வந்தார்.

இந்த நிலையில், இவர் நேற்று இரவு தனது விளையாட்டு பரிசுப் பொருட்கள் கடையில் விற்பனையை முடித்து விட்டு கடையை அடைத்தார். பின்னர் கடையின் பின்புற வழியாக தண்டவாளத்தை கடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, சென்னையில் இருந்து அரக்கோணம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த மின்சார ரயில் அவர் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயம் அடைந்த அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

உயிரிழந்த கால்பந்தாட்ட வீரர் சரத்
உயிரிழந்த கால்பந்தாட்ட வீரர் சரத் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: மீன்பிடித்து இன்ஜினியரிங் படிக்க வைத்த காதலனை வேலை கிடைத்ததும் கழட்டிவிட்ட காதலி - கண்ணீரோடு புகாரளித்த இளைஞர்!

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, அந்த பகுதியில் இருந்தவர்கள் ஆவடி ரயில்வே காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த ஆவடி ரயில்வே காவல் துறையினர், ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்த சரத்தின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஆவடி ரயில்வே போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். உயிரிழந்த கால்பந்தாட்ட வீரர் சரத் தற்கொலை செய்து கொள்வதற்காக ரயில் முன் பாய்ந்தாரா? அல்லது இயற்கை உபாதையை கழிக்க தண்டவாளத்தை கடக்கும் போது எதிர்பாராத விதமாக ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்தாரா? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் ஆவடி ரயில்வே காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

AVADI TRAIN ACCIDENT
சென்னை ரயில் விபத்து
FOOTBALL PLAYER DEATH
TRAIN ACCIDENT
CHENNAI FOOTBALL PLAYER DEATH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

Exclusive: 'வரும் தை பொங்கல் எங்கள் கிராமத்தில் தான்' - உறுதி எடுத்துக்கொண்ட நாட்டாகுடி மக்கள்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.