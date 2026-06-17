ETV Bharat / state

மதுரையில் 1,200 கிலோ கெட்டு போன இறைச்சி பறிமுதல் - உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிரடி

ஆட்டு இறைச்சியின் எடையை அதிகரிப்பதற்காக ஊசி மூலம் தண்ணீர் நிரப்பியுள்ளதாக உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட இறைச்சி
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட இறைச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 1:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: ஆரப்பாளையம் அருகே 1,200 கிலோ கெட்டுப் போன ஆடு மற்றும் கோழி இறைச்சி பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரை ஆரப்பாளையம் கிராஸ் ரோடு பகுதியில் மோயிசன் என்பவர் 'மோயிசன் மட்டன்' என்ற பெயரில் இறைச்சி விற்பனை செய்யும் கடை நடத்தி வருகிறார். இந்நிலையில், அவர் கெட்டுப் போன இறைச்சிகளை விற்பனை செய்து வருவதாக, உணவு பாதுகாப்புத் துறைக்கு புகார் வந்துள்ளது.

அந்த புகாரின் அடிப்படையில், உணவு பாதுகாப்புத் துறையின் மாவட்ட நியமன அலுவலர் டாக்டர் சிவராம பாண்டியன் தலைமையிலான அதிகாரிகள் அவரது கடையில் திடீரென ஆய்வு நடத்தினர்.

அப்போது, கடையில் மாநகராட்சியின் சீல் வைக்கப்படாத ஆட்டு இறைச்சி, முறையாக பதப்படுத்தப்படாத ஆடு, கோழி இறைச்சி என மொத்தமாக 1,200 கிலோ எடையுள்ள இறைச்சி இருந்தது தெரிய வந்தது. அவற்றை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், ப்ளீச்சிங் பவுடர் தூவி அழித்தனர். மேலும், கெட்டுப் போன இறைச்சியை விற்ற அந்தக் கடைக்கு சீல் வைத்தனர்.

இது குறித்து உணவு பாதுகாப்புத்துறை அலுவலர் சிவராம பாண்டியன் கூறுகையில், “ஆட்டு இறைச்சியின் எடையை அதிகரிப்பதற்காக ஊசி மூலம் தண்ணீர் நிரப்பியிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மேலும், கடைக்காரர்கள் பயன்படுத்திய ஊசிகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள், “மதுரை மாட்டுத்தாவணி மற்றும் சுப்பிரமணியபுரம் மீன் சந்தைகளில் அழுகிய மீன்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாகவும், சிம்மக்கல் பகுதியில் மாம்பழங்கள் கார்பைட் கல் மூலமாக பழுக்க வைப்பதாகவும் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். எனவே, அப்பகுதியிலும் உணவு பாதுகாப்புத்துறை உடனடியாக ஆய்வு மேற்கொண்டு, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.

தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் மீதான சோதனையின் அடிப்படையில், கடந்த மே 11 - 17 வரை மதுரை மாவட்டம் முழுவதும் 2,106 கடைகளை உணவு பாதுகாப்புத்துறை ஆய்வு செய்தது. அதில், 11 கடைகளில் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா, பான் மசாலா உள்ளிட்ட பொருட்களை விற்றது கண்டறியப்பட்டு, சீல் வைக்கப்பட்டன. மேலும், 66.27 கிலோ போதைப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, ரூ3.75 லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: நத்தம் பகுதியில் மா விலை கடும் சரிவு - கிலோ 5 ரூபாய்க்கும் கீழ் சென்றதால் குப்பைகளில் கொட்டும் அவலம்

தொடர் சோதனைகளின் விளைவாக இதுவரை 135 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட விற்பனையாளர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டன. மேலும், இனிப்பகம், பேக்கரி, உணவகங்கள், இறைச்சிக் கடைகள் ஆகியவற்றில் திடீர் ஆய்வு செய்யும் அதிகாரிகள், காலாவதியான உணவுப் பொருட்களை பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர்” என தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

SPOILED MEAT SEIZED IN MADURAI
கெட்டுப்போன இறைச்சி பறிமுதல்
மதுரையில் கெட்டுப்போன இறைச்சி
1200 KG MUTTON SEIZED IN MADURAI
FSSAI SEIZED 1200 KG SPOILED MEAT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.