ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் செயல்படும் தனியார் கேண்டீன் உரிமம் ரத்து - உணவு பாதுகாப்புத்துறை நடவடிக்கை
மருத்துவமனை வளாகத்தில் செயல்பட்டு வந்த தேநீர் கடையில், சர்க்கரையில் ஈக்களும், எறும்புகளும் மொய்த்துக் கொண்டிருந்ததும், காலாவதி தேதிகள் குறிப்பிடப்படாமல் பண்டங்கள் இருந்ததும் தெரியவந்தது
Published : September 9, 2026 at 3:06 PM IST
சென்னை: சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் செயல்படும் தனியார் கேண்டீன் மற்றும் தேநீர் கடையின் உரிமத்தை ரத்து செய்து, சென்னை மாவட்ட உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் கேண்டீன் மற்றும் தேநீர் கடையில், சென்னை மாவட்ட உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் நேற்று தீவிர ஆய்வு மேற்கொண்டனர். இந்த ஆய்வின் போது, கேண்டினில் சமையலறை மிகுந்த துர்நாற்றத்துடன், முறையான பராமரிப்பின்றி செயல்பட்டு வந்தது கண்டறியப்பட்டது.
மேலும், தேவையில்லாத பொருட்கள் ஆங்காங்கே சிதறிக் கிடந்ததும், உடைந்த பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி உணவு தயாரித்ததும், சமையலறையின் சுவர்கள் மற்றும் தரைப்பகுதிகள் அசுத்தமாக இருந்ததும் தெரியவந்தது. இத்தகைய சுகாதாரமற்ற முறையில் உணவுகள் தயாரிக்கப்பட்டதால், நோயாளிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு அந்த உணவகத்தின் உணவு உரிமத்தை அதிகாரிகள் உடனடியாக ரத்து செய்தனர். மேலும் அங்கு நேற்று இரவில் இருந்து உணவு விநியோகிக்கவும் அதிரடியாக தடை விதித்தனர்.
அதேபோன்று, மருத்துவமனை வளாகத்தில் செயல்பட்டு வந்த தேநீர் கடையிலும் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது, அங்கிருந்த சர்க்கரையில் ஈக்களும், எறும்புகளும் மொய்த்துக் கொண்டிருந்ததும், பிரெட் மற்றும் சாண்ட்விச் போன்ற பண்டங்களில் தயாரிப்பு மற்றும் காலாவதி தேதிகள் குறிப்பிடப்படாமல் இருந்ததும் தெரியவந்தது.
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மேலும், ஃபிரெஷ் ஜூஸ் தயாரிப்பதற்காக அழுகிய மற்றும் பிஞ்சு மாதுளம் பழங்களைப் பயன்படுத்தியதும், குறைந்த தரமுள்ள பொருட்களைக் கொண்டு உணவு பண்டங்களை தயாரித்ததும் தெரிய வந்தது. இதன் காரணமாக முறையான பராமரிப்பின்றி செயல்பட்ட தேநீர் கடைக்கு உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் ரூ.15,000 அபராதம் விதித்தனர். உடனடியாக குறைபாடுகளைச் சரி செய்யாவிட்டால், கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.