ஐஸ்கிரீமில் செயற்கை சர்க்கரை, குளிர்பானங்களில் பாஸ்போரிக் அமிலம் சேர்க்கப்படுகிறதா? ஆய்வு செய்ய அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு
உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையின் விதிகளை மீறும் ஐஸ்கிரீம் மற்றும் குளிர்பான நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு தமிழ்நாடு உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : April 26, 2026 at 7:38 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் ஐஸ்கிரீம் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் முறையாக உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை விதிமுறைகளைக் கடைப்பிடிக்கிறனவா என்பதைக் கண்காணிக்கவும், இதுகுறித்து அவ்வப்போது ஆய்வு செய்யவும் அதிகாரிகளுக்கு உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
கோடைக்காலம் தொடங்கியுள்ள நிலையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் வெயில் பொதுமக்களை வாட்டி வதைத்து வருகிறது. குறிப்பாக சேலம், வேலூர், கரூர், பரமத்திவேலூர், ஈரோடு, தருமபுரி, திருச்சிராப்பள்ளி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் நாள்தோறும் 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டிற்கு மேல் வெப்பம் பதிவாகி வருகிறது. அதேபோல், வரும் ஏப்ரல் 30- ஆம் தேதி வரை உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 2 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை அதிகமாக இருக்கக் கூடும். எனினும் கடலோர தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதியில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டியே இருக்கக் கூடும் என்றும் சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளதாலும், சுட்டெரித்து வரும் வெயிலாலும் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஐஸ்கிரீம் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது. வெயிலில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ளும் வகையில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விதவிதமான ஐஸ்கிரீம்களை வாங்கி சுவைப்பது அதிகரித்துள்ளது. தேவை அதிகரித்துள்ளதால் ஐஸ்கிரீம் நிறுவனங்கள் உற்பத்தியையும் அதிகரித்துள்ளன. இந்த சூழலில் ஐஸ்கிரீம் தயாரிப்பைக் கண்காணிக்க அதிகாரிகளுக்கு உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையின் உரிமம் பெற்ற ஐஸ்கிரீம் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் மட்டுமின்றி சந்தையில் தேவை அதிகரித்திருப்பதால் உரிய உரிமம் இல்லாமல் ஐஸ்கிரீம் உற்பத்தி செய்வது, இயற்கை சர்க்கரைக்கு மாறாக சுவைக்காக நிறமிகள் மற்றும் செயற்கை சர்க்கரையைக் கலப்பது, குளிர்பானங்களில் பாஸ்போரிக் அமிலம் போன்ற கலப்படங்களை சேர்ப்பது, ஐஸ்கிரீம் மற்றும் குளிர்பானம் தயாரிப்பில் அசுத்தமான நீரை பயன்படுத்துவது போன்ற விதிமீறல்களில் நிறுவனங்கள் ஈடுபடக்கூடும்.
எனவே உணவுப் பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் ஐஸ்கிரீம் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மற்றும் குளிர்பானம் உற்பத்தி நிறுவனங்களில் தொடர்ந்து சோதனை நடத்தவும், கோடைகாலம் முழுவதும் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் உற்பத்தியில் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையின் வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றுகின்றனவா என்பதைக் கண்காணிக்கவும், மீறும் பட்சத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கவும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் இதுதொடர்பாக சோதனை நடத்துவதோடு, புகார்கள் வரும் பட்சத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.