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உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிக்கு தொலைபேசியில் கொலை மிரட்டல்

திமிரி பகுதியில் மேற்கொண்ட ஆய்வில் சுமார் 20 கிலோ அளவிலான உணவுப் பொருட்களை உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து 8 கடைகளுக்கு அபராதம் விதித்தனர்.

தரமற்ற உணவுகளைப் பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள்
தரமற்ற உணவுகளைப் பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 5:03 PM IST

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ராணிப்பேட்டை: உணவுக் கடைகளில் ஆய்வு மேற்கொண்ட உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிக்கு தொலைபேசி மூலம் கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட சம்பவம், திமிரி பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், ஆற்காட்டை அடுத்த திமிரி சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் செயல்படும் உணவகங்கள், பேக்கரிகள், இனிப்பகங்கள் உள்ளிட்டக் கடைகளில் தரமற்ற காலாவதியான செயற்கை நிறமிகளை அதிக அளவில் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட உணவுப்பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக உணவுப் பாதுகாப்புத் துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது.

இதனையடுத்து உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரி சுதாகர் தலைமையிலான குழுவினர், திமிரி பஜார் பகுதியில் உள்ள டீக்கடைகள், உணவகங்கள், மளிகைக் கடைகள், பேக்கரிகள் உள்ளிட்ட கடைகளில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். ஆய்வின்போது, விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த காலாவதியான உணவுப் பொருட்கள், அதிகளவில் செயற்கை நிறமூட்டப்பட்ட உணவுகள் உள்ளிட்ட சுமார் 20 கிலோ உணவுப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அப்பகுதியிலேயே உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகளால் அழிக்கப்பட்டது.

மேலும், சுகாதார முறையில் செயல்பட்ட 8 கடைகளுக்கு ரூபாய் 36,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, உணவுகளை விற்பனைச் செய்யும் கடைகள் அனைத்தும் சுகாதாரமான முறையில் இயங்க வேண்டும்; இல்லையென்றால் சம்மந்தப்பட்ட கடைகளுக்கு அபராதம் மற்றும் சீல் வைக்கப்படும் என உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.

ஆய்வு நிறைவடைந்த பிறகு தொலைபேசி வாயிலாக மர்மநபர் ஒருவர் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரி சுதாகரை அழைத்து "தான் ராகவேந்திரா பேக்கரியில் இருந்து போன் செய்கிறேன். தனது பெயர் வெங்கடேஷ். மீண்டும் இதுபோன்று ஆய்வு மேற்கொண்டால் தான் பெட்ரோல் ஊற்றிக் கொள்வதுடன், உங்கள் மீதும் பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்தி விடுவேன்" என்று மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.

நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை; தாங்கள் ஆய்வுச் செய்ததைத் தொடர்ந்து 100-க்கும் மேற்பட்டோர் என்னை தொடர்புக் கொண்டு மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கினர். தனக்கு ரூபாய் 30 லட்சம் கடன் உள்ளது. நான் இறந்துவிட்டால் அதனை நீங்கள் கட்டுவீர்களா? என்று கேள்வி எழுப்பினார். இதற்கு பதிலளித்து பேசிய அதிகாரி சுதாகர், "இதுபோன்று பேசக்கூடாது; மீறி பேசினால் திமிரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்து விடுவேன்" என்று கூறி அழைப்பைத் துண்டித்துள்ளார்.

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பின்னர், இடைவிடாமல் அதிகாரியை தொலைபேசியில் அழைத்த அந்த நபர், "நான் கடையில் தான் இருக்கிறது; திமிரி காவல்துறையினரை வரச் சொல்லுங்க" என்று கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து, உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரி சுதாகர், காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கவுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிகாரிக்கு மிரட்டல் விடுத்த சம்பவம், திமிரி பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரி
திமிரி பகுதியில் ஆய்வு
RANIPET
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