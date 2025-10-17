நெல் கொள்முதலில் குளறுபடியா? எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அமைச்சர் பதில்!
செறிவூட்டப்பட்ட அரிசிக்கு மத்திய அரசு அனுமதி கொடுக்காததே நெல் மூட்டைகள் தேங்கி இருப்பதற்கு காரணம் என அமைச்சர் சக்கரபாணி கூறியுள்ளார்.
Published : October 17, 2025 at 1:45 PM IST
சென்னை: நாளொன்றுக்கு 1,000 மூட்டைகள் என இரவு 8 மணி வரை நெல் கொள்முதல் பணிகள் நடைபெறுவதாக அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டப் பேரவை கூட்டத் தொடரில் கேள்வி நேரத்திற்கு பின் கவனயீர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி, “தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நெல் அறுவடை மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடி தொடங்கியுள்ளது. இந்நிலையில் விவசாயிகள் கொண்டு வரும் நெல் மூட்டைகளை கொள்முதல் செய்வதில் அரசு பல்வேறு குளறுபடிகளை செய்து வருகிறது” என குற்றம்சாட்டினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “போதுமான அளவு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் இல்லை. அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் ஒவ்வொரு நெல் கொள்முதல் நிலையத்திலும் தினசரி ஆயிரம் மூட்டைகள் கொள்முதல் செய்யப்படும். அதுவே, தற்போது ஒரு நாளைக்கு 600 மூட்டைகள் மட்டுமே கொள்முதல் செய்யப்படுவதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
தமிழக அரசு நேரடி நெல் கொள்முதலுக்கான முறையில் ஈரப்பதம் 17 சதவீதத்திலிருந்து 22 சதவீதமாக உயர்த்த வேண்டும். நெல் மூட்டைகளை பாதுகாக்க தேவையான தார்பாய்கள் இல்லை. விவசாயிகள் பாடுபட்டு விளைவித்த நெல்லை முழுமையாக கொள்முதல் செய்யாத காரணத்தால் சாலைகளின் இரு புறங்களிலும் சுமார் 2 கிலோ மீட்டர் தூரத்துக்கு நெல் மூட்டைகளை கொட்டி வைக்கும் அவலம் நிலவுகிறது. மேலும், நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து வீணாகும் கொடுமையை ஊடகங்கள் நாள்தோறும் செய்தியில் காட்டி வருகின்றன” என்றார்.
இதற்கு விளக்கம் அளித்து பேசிய உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி, “பொதுவாக அக்டோபர் மாதத்தில் தான் நெல் கொள்முதல் தொடங்கும். ஆனால், திமுக அரசு பொறுப்பேற்றத்தில் இருந்து செப்டம்பர் 1 தேதி முதல் நெல் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்ட நாள் முதல் குருவை சாகுபடிக்கு நீர் முழுமையாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதற்கு முன்னதாவே ஏரிகள் தூர்வாரப்பட்டன. முன்னதாக 3.5 லட்சம் ஏக்கர் குறுவை சாகுபடி செய்யப்பட்ட இடத்தில் தற்போது 6.5 லட்சம் ஏக்கருக்கு சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
நாளொன்றுக்கு 1,000 மூட்டைகள் நெல் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. ரூ.3 கோடி எண்ணிக்கையில் சாக்குப் பைகள் நம்மிடம் கைவசம் உள்ளன. சணல், தார்பாய் போன்றவையும் கைவசம் உள்ளன. மாலை 6 மணி வரை மட்டுமே கொள்முதல் என்ற நிலையை மாற்றி இரவு 8 மணி வரை கொள்முதல் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் கொள்முதல் செய்து வருகிறோம்.
தமிழ்நாட்டில் 25 இடங்களில் திறந்த வெளி சேமிப்பு கிடங்குகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. வாங்கிய நெல்லை 4,000 லாரிகள் மூலம் வெளி மாவட்டங்களுக்கு கொண்டு செல்கிறோம். தினசரி வெளி மாவட்டங்களுக்கு 25,000 நெல் மூட்டைகளை கொண்டு செல்கிறோம். சுமார் 10 வேகன் ரயில்கள் மூலமும் நெல் மூட்டைகளை வெளி மாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது.
வாங்கிய நெல்லை உடனடியாக அரைக்க வேண்டும். அரைத்தால் அதில் செறிவூட்டப்பட்ட அரிசியை கலக்க வேண்டும். இதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கவில்லை. நாமக்கல் மாவட்டங்களில் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு 13 மடங்கு நெல் கொள்முதல் அதிகரித்துள்ளது. செறிவூட்டப்பட்ட அரிசிக்கு மத்திய அரசிடம் அனுமதி கேட்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.