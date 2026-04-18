தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தோல்வி; பிரச்சாரத்தின்போது இனிப்பு வழங்கிய திமுக வேட்பாளர்
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா குறித்த அரசியலமைப்பின் 131வது திருத்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று தோல்வி அடைந்தது. இது தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்க நினைத்த பாஜகவுக்கு கிடைத்த பெறுத்த தோல்வி என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
Published : April 18, 2026 at 10:53 PM IST
அரியலூர்: தொகுதி மறுவரையறை மசோதா, நாடாளுமன்றத்தில் தோல்வி அடைந்ததை கொண்டாடும் வகையில், அரியலூர் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது திமுக வேட்பாளர் கண்ணன் பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினார்.
அரியலூர் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட ஜெயங்கொண்டம் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் க.சொ.க.கண்ணன் போட்டியிடுகிறார். இவர், ஜெயங்கொண்டம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உள்பட்ட தேவனூர், மேலூர், குளத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்களை சந்தித்து தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
தேவனூர் கிராமத்தில் வாக்கு சேகரிப்பின்போது, நாடாளுமன்றத்தில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தோல்வி அடைந்ததை பொதுமக்களுடன் சேர்ந்து திமுக வேட்பாளர் கண்ணன் கொண்டாடினார். பொதுமக்களிடையே பேசிய அவர், மசோதா தோல்வி அடைந்திருப்பது தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைத்த அங்கீகாரம் என்று கூறினார். அதைத் தொடர்ந்து, இது திமுகவின் வெற்றி என்று கூறி வேட்பாளர் கண்ணனும், திமுக மற்றும் மதச் சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் நிர்வாகிகளும் முழுக்கமிட்டனர். பின்னர், அங்கு கூடியிருந்த பொதுமக்களுக்கு வேட்பாளர் கண்ணன் இனிப்புகளை வழங்கி தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.
நாடாளுமன்ற மக்களவை மறுவரையறை மசோதாவை, மக்களவையில் மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்துள்ளது. தொகுதி மறுவரையறைக்குப் பிறகு மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 543-இல் இருந்து 850ஆக உயரும் என்றும், தமிழ்நாட்டின் மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 39-இல் இருந்து 59-ஆக அதிகரிக்கும் என்றும் மத்திய அரசு கூறுகிறது.
ஆனால், இந்த மசோதா, தமிழ்நாடு, கேரளா உள்ளிட்ட தென்மாநிலங்களை பாதிக்கும் வகையில் உள்ளதாக கூறி திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார். இந்த மசோதாவுக்கு தமிழ்நாட்டில் பெரும் எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில், திமுக சார்பில் கருப்புக்கொடி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு இடையே திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின், கருப்புக்கொடியை ஏற்றியதுடன் தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவின் நகலை எரித்து, தனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்தார்.
இதற்கிடையே, மக்களவையில் எதிர்க்கட்சிகளின் ஆதரவு இல்லாததால் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா, நேற்று வாக்கெடுப்பில் தோல்வி அடைந்தது. இதையடுத்து, மசோதா தோல்வி அடைந்திருப்பது, தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்க நினைத்த பாஜகவுக்கு கிடைத்த பெருத்த தோல்வி என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.