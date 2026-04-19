தலைமைச் செயலாளர், டிஜிபியை தொடர்ந்து முதல்வரும் சில நாட்களில் மாற்றப்படுவார்; அண்ணாமலை பேச்சு

கடந்த 1973-இல் தொகுதி மறுவரையின்போது மத்திய அரசு 2 மக்களவை தொகுதிகளை அதிகரித்து தர முன்வந்தபோது வேண்டாம் என்று மறுத்தவர் கலைஞர் கருணாநிதி என அண்ணாமலை .

கும்பகோணத்தில் அண்ணாமலை தேர்தல் பிரச்சாரம்
Published : April 19, 2026 at 7:22 PM IST

கும்பகோணம்: தமிழ்நாட்டில் தலைமைச் செயலாளர், டிஜிபியை தொடர்ந்து முதலமைச்சரும் சில நாட்களில் மாற்றப்படுவார் என்று கும்பகோணத்தில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில், கும்பகோணம் தொகுதியில் எம்.கே.ஆர்.அசோக்குமாரும் (தமாகா), பாபநாசம் தொகுதியில் துரை சண்முக பிரபுவும் (அதிமுக), திருவிடைமருதூர் தொகுதியில் இளமதி சுப்பிரமணியனும் (அதிமுக) போட்டியிடுகின்றனர்.

இவர்களை ஆதரித்து கும்பகோணம் காந்தி பூங்கா அருகே திறந்த வாகனத்தில் அண்ணாமலை பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், "கடந்த 5 ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் காட்டாட்சி நடந்து வருகிறது.

திமுக ஆட்சியின் மொத்தம் உள்ள 1,825 நாட்களில் 1,823 நாட்களை கடந்து விட்டோம். இன்னும் 2 நாட்கள் தான் உள்ளன. அதன் பிறகு, தமிழகத்தில் தலைமை செயலாளர், காவல் துறை டிஜிபி ஆகியோர் மாற்றப்பட்டதை போலவே தமிழக முதல்வரும் மாற்றப்படுவார்.

கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் பிரதமர் மோடி 5 முறை தமிழகத்திற்கு வந்து தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வர் நாற்காலியில் அமர வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக நானும் இதுவரை 94 தொகுதிகளில் இரட்டை இலைக்காக தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டேன்.

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 2,080 பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 8,008 படுகொலைகள் நடந்துள்ளன. சிறுமிகள் பாதிக்கப்பட்ட வழக்குகள் மட்டும் 39,900 பதிவாகியுள்ளன.

கும்பகோணம் எம்எல்ஏ சாக்கோட்டை அன்பழகன் தனது சுயலாபத்திற்காக 10 ஏக்கர் நிலத்தை தானமாக அரசுக்கு கொடுத்து விட்டு மக்கள் விரும்பாத இடத்தில் 7 கி.மீ. தூரத்திற்கு அப்பால் பேருந்து நிலையத்தை கொண்டு செல்ல முயற்சிக்கிறார். இதுதான் அவருடைய சாதனை.

கும்பகோணம் தற்போது குப்பைகள் நிறைந்த மாநகரமாக விளங்குகிறது. கும்பகோணம் தனி மாவட்டமாகும் என்ற வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்படவில்லை. தன்மானம் என்று முழக்கமிடும் அமைச்சர் கோவி. செழியன் தன்னைவிட 10 வயது குறைவான துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் காலில் விழுந்தது தான் அவர் செய்த சாதனை.

திமுக கூட்டணியில் உள்ள சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகத்திடம் திமுகவின் ஊழல் குறித்து கேட்டால், அவரோ, நாங்கள் திமுகவுடன் தேர்தல் கூட்டணி மட்டும் தான் வைத்துள்ளோம், திமுகவினரின் ஊழல்களுக்கு பொறுப்பேற்க மாட்டோம் என்கிறார்.

புதுச்சேரி மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டிலும் திமுக கூட்டணியில் ஒற்றுமையில்லை. திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினும், காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தியும் ஒரே மேடையில் பிரச்சாரம் செய்ய முடியவில்லை.

பிரதமர் மோடி கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் 5 முறை தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தார். அவர் நாகர்கோயில், திருச்சி, கோவை ஆகிய இடங்களில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். ஆனால், ராகுல் காந்தி ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் தமிழகத்தில் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

ஒரு கட்சியின் தலைவரே கூட்டணியில் ஏற்பட்ட குளறுபடியால் எனது கட்சி சின்னத்திற்கு ஓட்டு போடாதீர்கள் என சொல்ல வைத்த நிலைமை புதுச்சேரியில் விசிக தலைவர் திருமாவளவனுக்கு ஏற்பட்டது.

தொகுதி மறுவரையில், தமிழகத்தில் தற்போதுள்ள 39 மக்களவைத் தொகுதிகளை 50 சதவீதம் உயர்த்தி 59 மக்களவைத் தொகுதிகளாக உயர்த்துவதற்கும் நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றங்களில் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கும் வகை செய்யும் மசோதாவை திமுகவும், காங்கிரஸ் கட்சியும் சேர்ந்து தோற்கடித்துள்ளன. அந்த நாள் வரலாற்றில் கருப்பு நாளாகும்.

20 தொகுதி அதிகரிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் திமுக கூட்டணியினர். கடந்த 1973-ல், தொகுதி மறுவரையின்போது மத்திய அரசு 2 மக்களவை தொகுதிகளை அதிகரித்து தர முன்வந்தபோது வேண்டாம் என்று மறுத்தவர் கலைஞர் கருணாநிதி.

திமுக தனது 2021 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் வாக்குறுதியில் 3.5 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குவோம் என்றார்கள். ஆனால் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் புதிதாக வேலைவாய்ப்பு வழங்கியது 94 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே. இதே 5 ஆண்டுகளில் 1.05 லட்சம் பேர் பணி ஓய்வு பெற்றுள்ளனர்.

நடிகர் கமலஹாசன் அமைச்சர் சேகர் பாபுவை மாமன்னன் ராஜராஜசோழனுடன் ஒப்பிட்டு அவருக்காக தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

அதிமுக ஆட்சி நிறைவு பெற்றபோது தமிழக அரசின் கடன் ரூ.4.60 லட்சம் கோடியாக இருந்தது. ஆனால் தற்போது திமுக ஆட்சியில் அரசின் கடன் ரூ.10.82 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. ஆனால் அந்த தொகையையும் நல்ல திட்டங்களுக்காக பயன்படுத்தவில்லை.

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் திமுக ஆட்சியில் ஊழல் அதிகரித்துள்ளது. அதில் தொடர்புடைய அமைச்சர்கள் மீது விசாரணை நடத்தி அவர்களை டெல்லி திகார் சிறையில் அடைக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

