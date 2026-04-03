ஈடிவி பாரத் செய்தி எதிரொலி: டிஎஸ்பியை பணியிட மாற்றம் செய்ய கோரி அதிமுக புகார்

அ.தி.மு.க வேட்பாளர் ரவி, தனது வேட்புமனுத் தாக்கல் நிகழ்வை எடுத்துக்காட்டி, தேர்தல் விதிமுறைகள் ஒருதலைப்பட்சமாக அமல்படுத்தப்படுகின்றன என குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

அ.தி.மு.க வேட்பாளர் ரவி தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் அளித்தார்.
Published : April 3, 2026 at 3:34 PM IST

ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணம் டிஎஸ்பி ஜாபர் சித்திக் ஒருதலைபட்சமாக செயல்பட்டு வருவதாக தேர்தல் அதிகாரியிடம் அ.தி.மு.க வேட்பாளர் ரவி புகார் அளித்துள்ளார்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய விசிக வேட்பாளருடன் வந்த அமைச்சர் ஆர்.காந்திக்கு தேநீர் கொடுத்து உபசரித்த தேர்தல் அதிகாரியின் செயல் தொடர்பாக கண்டனம் எழுந்ததை ஈடிவி பாரத் பதிவு செய்திருந்தது. மேலும், அமைச்சர் காந்தியின் கார் தேர்தல் அதிகாரியின் அலுவலகத்திற்கு அருகில் வரை வந்தது தொடர்பாகவும் செய்தி வெளியிட்டிருந்தோம்.

இந்த சூழலில் அ.தி.மு.க வேட்பாளர் ரவி, தனது வேட்புமனுத் தாக்கல் நிகழ்வை எடுத்துக்காட்டி, தேர்தல் விதிமுறைகள் ஒருதலைப்பட்சமாக அமல்படுத்தப்படுகின்றன என குற்றம்சாட்டியுள்ளார். மார்ச் 30 அன்று, அவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த போது, காவல்துறையின் அறிவுறுத்தலின்படி 100 மீட்டர் தூரத்திற்கு முன்பே வாகனத்தை நிறுத்தி விட்டு, 4 பேருடன் மட்டும் அலுவலகத்திற்குள் சென்றதாக தெரிவித்தார்.

ஆனால், ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி தி.மு.க கூட்டணியில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வேட்பாளர் எழில் கரோலின், வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்ய, அமைச்சர் காந்தியின் காரில் நேரடியாக ஆர்.டி.ஓ அலுவலக வளாகத்திற்குள் சென்றதாகவும், அவரது வாகனத்தில் தி.மு.க கட்சி கொடி கட்டப்பட்டிருந்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

இது குறித்து அரக்கோணம் வட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலர் வி. முருகன் அளித்த புகாரின்பேரில், தமிழ்நாடு திறந்தவெளி இடங்கள் (சிதைவு தடுப்பு) சட்டம், 1959 (TNOPPD) பிரிவு 4-ஏஏ(1)(ஏ) மற்றும் 4ஏஏ-4-இன் கீழ், குற்ற எண் 167/2026-இல் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கில், தி.மு.க மாவட்ட செயலாளர் காந்தி, அவரது கார் ஓட்டுநர் ஆகிய இருவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி அரசியல் கட்சிக் கொடியுடன் வாகனம் கொண்டு வந்ததாகவும், பின்னர் தகவல் கிடைத்ததும் கொடி அகற்றப்பட்டதாகவும் புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், அரக்கோணம் துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளர் (DSP) ஜாபர் சித்திக் ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாகவும், எதிர்க்கட்சிக்கு எதிராகவும் செயல்படுவதாக அ.தி.மு.க தரப்பில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது. அவரின் குடும்பப் பின்னணி தி.மு.க-வுடன் தொடர்புடையது என்றும், இதுவே அவரின் பாரபட்ச நடவடிக்கைக்கு காரணம் என்றும் அரக்கோணம் தொகுதி அ.தி.மு.க வேட்பாளர் ரவி குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.

அ.தி.மு.க வாகனங்கள் தேர்தல் பரப்புரையின் போது, 100 மீட்டர் தூரத்தில் தடுக்கப்படுகின்றன. ஆனால், தி.மு.க அமைச்சரின் வாகனத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது எனவும் புகார் எழுந்துள்ளது. கடந்த காலங்களில் அதிமுக நிர்வாகிகள் மீது பொய் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், டிஎஸ்பி ஜாபர் சித்திக் பதவியில் தொடர்ந்தால் தேர்தலில் பதற்றமான சூழல் ஏற்படும் எனக் கூறி, அவரை உடனடியாக மாற்றுமாறு தேர்தல் அதிகாரியிடம் அதிமுக சார்பில் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

