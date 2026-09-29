ரூ. 46 கோடி காசோலை மோசடி புகார்: நடிகை ராதாவிடம் 3 மணிநேரம் விசாரணை - அம்பிகாவுக்கு சம்மன் அனுப்பத் திட்டம்!
நடிகை அம்பிகாவுக்கு சம்மன் அனுப்ப சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன.
Published : September 29, 2026 at 1:46 PM IST
சென்னை: காசோலை மோசடி புகார் தொடர்பாக நடிகை ராதாவிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட மூன்று மணி நேரம் விசாரணையைத் தொடர்ந்து நடிகை அம்பிகாவிடமும் விசாரணை மேற்கொள்ள போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 21 ஆம் தேதி அன்று நடிகை ராதா சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு ஒன்றை அளித்தார். அந்த புகார் மனுவில், அவரது சகோதரியும், பிரபல நடிகையுமான அம்பிகா மற்றும் அவரது சகோதரர் ஆகியோர் அவருக்கு (ராதாவிற்கு) தெரியாமலேயே அவருடைய ஐந்து காசோலைகளை திருடி அதில் ரூ. 46 கோடி வரை வங்கி பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ள முயற்சி செய்ததாகவும், பின்னர் அதனை தடுத்துவிட்ட நிலையில் இந்த மோசடி சம்பவம் தொடர்பாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படியும் கூறியிருந்தார்.
இதனைத்தொடர்ந்து, கடந்த செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி நடிகை அம்பிகா தரப்பில் இந்த சம்பவத்திற்கு மறுப்பு தெரிவித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. அதில், "காசோலைகளை தான் திருடவில்லை. ராதா'தான் அந்த காசோலைகளை, நகை மற்றும் சொத்து கணக்குகளில் தனக்கு சேர வேண்டிய பங்கிற்காக வழங்கினார்.
இந்த காசோலைகளை வங்கியில் செலுத்தியபோதே, அந்த கணக்கில் பணம் இல்லாததால் திருப்பி கொடுக்கப்பட்டது. எனவே, இந்த சம்பவம் தொடர்பாக நான் தான் முதலில் வழக்கு கொடுத்திருக்க வேண்டும். மேலும் ராதாவின் புகார் மனு தொடர்பாக சட்டரீதியாக அணுகுவேன்" என தெரிவித்திருந்தார்.
இதற்கிடையில், கடந்த 24 ஆம் தேதி அன்று சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில், புகார் மனு தொடர்பாக நடிகை ராதாவிடம் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அன்று அவர் சென்னை காவல் அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகவில்லை.
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இந்த நிலையில், சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலக வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் மத்திய குற்றப்பிரிவின் ஆவண மோசடி பிரிவுக்கு நடிகை ராதா நேற்று (செப்டம்பர் 29) வந்திருந்தார். அங்கு அவரிடம் சுமார் மூன்று மணி நேரத்துக்கும் மேலாக தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த மூன்று மணி நேர விசாரணையில், புகார் மனுவில் அவர் குறிப்பிட்டிருந்த விஷயங்கள் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
விசாரணையில் நடிகை ராதா தெரிவித்த கருத்துக்களின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு தொடர்பான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, நடிகை ராதாவைத் தொடர்ந்து, அவரது சகோதரியான நடிகை அம்பிகாவிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகும்படி அவருக்கு சம்மன் அனுப்ப சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.