அறிவுக் களஞ்சியத்திற்கு மத்தியில் கலைக் களஞ்சியம் - மதுரையில் வியக்க வைக்கும் நாட்டுப்புற கலைக் கண்காட்சி
நாட்டுப்புறக் கலைக் கண்காட்சிக்கூடத்தில் பறையாட்டம், கரகாட்டம், காளையாட்டம் உள்ளிட்ட 63 கலைகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களும், 63 நாட்டுப்புற கலைஞர்களின் விவரங்களும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது
மதுரை: அறிவுத் தேடலுக்கான புகலிடமாக மட்டுமன்றி, நாட்டுப்புறக் கலைகளையும் அதனை நிகழ்த்திய முதுபெரும் கலைஞர்களையும் அறிந்து கொள்வதற்காக மதுரை மாவட்ட மைய நூலகம் உருவாக்கியுள்ள 'நாட்டுப்புறக் கலைக் கண்காட்சிக்கூடம்' நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது. அதுமட்டுமின்றி கலைஞர்கள் பயன்படுத்தும் கலைப் பொருட்களையெல்லாம் ஒரே இடத்தில் காண்பதற்கான கலைக்கூடமாகவும் திகழ்கிறது. நாட்டுப்புறக் கலைக் கண்காட்சிக்கூடம் குறித்து இந்த செய்தித் தொகுப்பில் காணலாம்.
அறிவை வளர்த்து கொள்ள உதவி செய்யும் நூலகங்கள், பண்பாடு, கலை, கலாச்சாரத்தைப் பாதுகாக்கவும் பேருதவி புரியுமா என்ன? ஆம், மதுரை மாவட்ட மைய நூலகம் அப்படியொரு புதுமையைச் செய்திருக்கிறது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து, ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்தின் சார்பாக நேரில் சென்றோம். ஊடகவியலாளர் என அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வதற்கு முன்பாகவே அதன் நூலகர் நித்தியானந்தத்தைச் சந்தித்து இது குறித்து கேட்டபோது, அவரது முகம் மலர்ந்தது. பின்னர் உள்ளன்போடு வரவேற்று, நூலகத்தின் 2வது தளத்தில் உள்ள நாட்டுப்புறக் கலைக் கண்காட்சிக் கூடத்தை அழைத்துச் சென்று காண்பித்தார்.
அரசு நூலகத்தில் வழங்கப்பட்ட இடத்தில் மிகவும் நேர்த்தியாகவும், அழகாகவும் கண்காட்சியை அமைத்து, மிகவும் தூய்மையாக நூலகப் பணியாளர்கள் பராமரித்து வருகின்றனர். அதனைத்தொடர்ந்து நூகலர் நித்தியானந்தம் பேசுகையில், “கரோனா காலத்தில் நாட்டுப்புறக் கலைகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை சேகரிக்க தொடங்கினோம்.
அது மட்டுமில்லாமல் மதுரை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களச் சேர்ந்த பாரம்பரியமிக்க கலைஞர்கள் 63 பேருடைய விவரங்களை இங்கு காட்சிப்படுத்தி உள்ளோம். ஏறக்குறைய 63 நாட்டுப்புறக் கலைகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை எல்லாம் மிகவும் சிரமப்பட்டு சேகரித்தோம்.
இங்குள்ள நூலகத்தில் 2 லட்சத்து 64 ஆயிரம் நூல்கள் உள்ளன. போட்டித் தேர்வுகளுக்கு மட்டுமன்றி, முனைவர் பட்ட ஆய்வுகளுக்கும் இந்த நூலகத்தை எண்ணற்ற மாணவர்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். மேலும் நாட்டுப்புறக் கலைக் கண்காட்சிக்கூடமாக மட்டுமன்றி, நாட்டுப்புறக் கலைகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளவும், கட்டுரைகள், பன்னாட்டு ஆய்வுகளுக்கான நூல்களும் இங்கே உள்ளன. துறை சார்ந்த மாணவர்களும், ஆய்வாளர்களும்கூட இதனைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
இக்கண்காட்சிக் கூடத்தில் உள்ள பணியாளர்கள், பார்வையாளர்களுக்கு நாட்டுப்புறக் கலைகள், கலைஞர்கள் குறித்தும் விளக்கமாக தகவல் அளிக்கின்றனர். காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை இந்தக் கண்காட்சிக்கூடம் திறந்துள்ளது. அதேபோன்று கலைஞர்களைத் தொடர்பு கொண்டு தகவல்கள் பெறுவதற்கும் தேவையான ஏற்பாடுகளைச் செய்து தருகின்றனர்.
எத்தனையெத்தனை கலைகள், கலைஞர்கள் என்று எவரும் வியக்காமல் செல்ல முடியாது என்ற அளவில் இக்கலைக்கூடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தமிழர்களின் கலை, பண்பாடு, கலாச்சாரக்கூறுகளை அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசு இந்த கண்காட்சிக் கூடத்தை உருவாக்கியுள்ளது. தமிழ்நாட்டிலேயே மதுரையில் தான் இப்படியொரு கண்காட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது” என நித்தியானந்தம் பெருமையுடன் கூறுகிறார்.
இந்த கண்காட்சியில் பறையாட்டம், கரகாட்டம், காளையாட்டம், பொய்க்கால் குதிரை, மயிலாட்டம், ஒயிலாட்டம், மூக்காயி ஆட்டம், கட்டக்கால், தேவராட்டம், மோகினியாட்டம் போன்ற நாட்டுப்புறக் கலைகளில் பயன்படுத்தக் கூடிய பொருட்கள் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும் பரதம், நாதஸ்வரம், மிருதங்கம் போன்ற கலைகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய கலைப்பொருட்களும், அதற்காக அணியக்கூடிய உடைகள் என ஒவ்வொன்றையும் தேடித்தேடி இங்கே காட்சிப்படுத்தி வைத்துள்ளனர்.
நூலகர் நித்தியானந்தமும், மாவட்ட மைய நூலகர் பால சரஸ்வதியும் இந்தக் கண்காட்சியை பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவியருக்கு கொண்டு போய்ச் சேர்ப்பதில் மிகுந்த அக்கறையும், ஆர்வமும் காட்டுகின்றனர். நாள்தோறும் சுமார் 50க்கும் மேற்பட்டோர் வந்து பார்வையிட்டுச் சென்றாலும், மாவட்டம் முழுவதும் இந்தக் கண்காட்சி குறித்த தகவல் சென்று சேர வேண்டும் என்பதை விருப்பமாகத் தெரிவிக்கின்றனர்.
நூலகத்தில் போட்டித் தேர்வுகளுக்காக பயிற்சி மேற்கொண்டு வரும் கருப்பாயூரணி ஓடைப்பட்டியைச் சேர்ந்த விக்ரம் கூறுகையில், ”தமிழர்களின் பாரம்பரியமான நாட்டுப்புறக் கலைகள் குறித்த இந்தக் கண்காட்சி மிகவும் பிரமாதமாக உள்ளது. இந்தக் கலைகள் குறித்து இப்போதுள்ள தலைமுறையினருக்கு தெரிவதில்லை. ஆகையால் அனைவரும் இதனைப் பார்வையிட வேண்டும்” என்கிறார்.
அதேபோல் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுகளுக்காகத் தயாராகி வரும் சோனா என்ற மாணவி கூறுகையில், ”இந்தக் கண்காட்சியில் நமக்கு தெரியாத கலைகள் பலவற்றை பார்க்க முடிகிறது. குறிப்பாக இங்கு பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள பல கலைஞர்கள் அவரவர் கலையில் சாதனை படைத்துள்ளனர். சிலர் பத்மஸ்ரீ விருதும் பெற்றுள்ளது வியப்பாக உள்ளது. இதுபோன்ற கலைகள் குறித்து அனைவரும் ஓரிடத்தில் தெரிந்து கொள்ள இது நல்ல வாய்ப்பாகும்” என்கிறார்.