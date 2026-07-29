குறு, சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கான மின்சார நிலைக்கட்டண உயர்வை திரும்ப பெற வேண்டும் - கோவை FOCIA நிர்வாகிகள் கோரிக்கை
குறு தொழில் உற்பத்திப் பொருட்களுக்கு விதிக்கப்படும் 18 சதவீத ஜிஎஸ்டி வரியை 5 சதவீதமாகக் குறைக்க மத்திய அரசை மாநில அரசு வலியுறுத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
Published : July 29, 2026 at 5:06 PM IST
சென்னை: குறு மற்றும் சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கான மின்சார நிலைக்கட்டண உயர்வை திரும்ப பெறவேண்டுமென கோவை தொழில் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பினர் முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை மனுவை வழங்கியுள்ளனர்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்த கோவை தொழில் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு (FOCIA) நிர்வாகிகள், குறு மற்றும் சிறு தொழில் முனைவோர் எதிர்கொள்ளும் பல்வேறு பிரச்சினைகள் தொடர்பாக விரிவான கோரிக்கை மனுவை வழங்கினர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த கோவை தொழில் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு தலைவர் ஜேம்ஸ், “கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 25க்கும் மேற்பட்ட தொழில் அமைப்புகளின் சார்பில் மின்சார நிலைக்கட்டண உயர்வு, பழைய வாட் (VAT) வரி அபராதங்கள், ஜிஎஸ்டி வரிச்சுமை, மூலப்பொருட்களின் விலையேற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து முதலமைச்சரிடம் நேரில் எடுத்துரைத்துள்ளோம்.
குறிப்பாக, குறு மற்றும் சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கான மின்சார நிலைக்கட்டண உயர்வை திரும்பப் பெற வேண்டும். 12 கிலோவாட்டிற்குக் குறைவான மின் இணைப்புகளை அரசாணையின்படி LT-3A-1 பிரிவுக்கு மாற்ற வேண்டும். 18 கிலோவாட்டிற்கு குறைவான மின் இணைப்புகளுக்கு மீண்டும் பவர் பேக்டர் (Power Factor) விலக்கு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்டவற்றை வலியுறுத்தி உள்ளோம்.
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மேலும், 20 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வாட் (VAT) வரி நிலுவைகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட அபராதம் மற்றும் வட்டியை ரத்து செய்ய வேண்டும். குறு தொழில் உற்பத்திப் பொருட்களுக்கு விதிக்கப்படும் 18 சதவீத ஜிஎஸ்டி வரியை 5 சதவீதமாகக் குறைக்க மத்திய அரசை மாநில அரசு வலியுறுத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறோம்.
அத்துடன், புதிய தொழிற்பேட்டைகள் அமைக்க வேண்டும், முதலீட்டு மானியத்தை தாமதமின்றி வழங்க வேண்டும், பிணையமில்லா குறைந்த வட்டிக் கடன்களை வழங்க வேண்டும், மூலப்பொருள் வங்கியை உருவாக்கி தொழில் முனைவோருக்கு நிலையான விலையில் மூலப்பொருட்களை வழங்க வேண்டும், அரசுத் துறை கொள்முதல்களில் உள்ளூர் குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முதல்வரிடம் வலியுறுத்தி இருக்கிறோம்
இந்தக் கோரிக்கைகள் அனைத்தையும் முதலமைச்சர் கவனமாகக் கேட்டறிந்தார். குறு மற்றும் சிறு தொழில்களைப் பாதுகாக்கவும், லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்யவும் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும், கோரிக்கைகளை பரிசீலித்து சாதகமான முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார்” என்று கூறினார்.