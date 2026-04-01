அரக்கோணம் அருகே ஆவணமின்றி எடுத்து செல்லப்பட்ட ரூ.1.26 லட்சம் பறிமுதல்

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ரூ.1.26 லட்சம் அரக்கோணம் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 1, 2026 at 8:18 PM IST

ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணம் அருகே ஆவணமின்றி எடுத்து செல்லப்பட்ட ரூ.1.26 லட்சத்தை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.

சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறும் எனவும், வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறும் எனவும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. அதனை தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளன.

குறிப்பாக, வாக்காளர்களுக்கு பணம் அல்லது பரிசுப் பொருள் விநியோகம் செய்யப்படுவதை தடுக்கும் வகையில், ரூ.50 ஆயிரத்திற்கு மேல் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்படும் பணத்தை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர். இதற்காக, மாநிலம் முழுவதும் 2,160 பறக்கும் படைகள், 2,160 நிலை கண்காணிப்புக் குழுக்கள் என தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

இதுபோன்ற சூழலில், கடந்த 30ஆம் தேதி நிலவரப்படி, ரொக்கமாக ரூ. 61.98 கோடியும், ரூ. 1.17 கோடி மதிப்பிலான மதுபானமும், ரூ. 8.39 கோடி மதிப்புள்ள போதைப் பொருட்களும், ரூ. 197.35 கோடி மதிப்பிலான தங்கம், வெள்ளி போன்ற நகைகளும் மற்றும் இலவசப் பொருட்கள் என மொத்தமாக ரூ. 296.40 கோடிக்கும் மேற்பட்ட பணம் மற்றும் பொருட்களை பறிமுதல் செய்துள்ளதாக தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்தார்.

இந்த நிலையில், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணத்தை அடுத்த நாகவேடு அரசுப் பள்ளி அருகே தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வழக்கமான வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, நெமிலியில் இருந்து மளிகை பொருட்களை ஏற்றிக் கொண்டு அரக்கோணம் நோக்கி சென்ற, ஒரு வாகனத்தை சந்தேகத்தின் பேரில் நிறுத்தி சோதனை செய்தனர்.

இதையும் படிங்க: அமைச்சர் துரைமுருகன் மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கு விசாரணைக்கு உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால தடை

அப்போது, அந்த வாகனத்தில் ரூ. 1 லட்சத்து 26 ஆயிரத்து 50 பணம் இருந்ததும், அவை உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் எடுத்து வரப்பட்டதும் கண்டறியப்பட்டது. அதையடுத்து, தேர்தல் விதிமுறைகள் அமலில் இருப்பதால், அந்த பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

தொடர்ந்து, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் அரக்கோணம் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

