தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் ரூ.4 லட்சம் மதிப்பிலான கஞ்சா பறிமுதல்; தேர்தல் பறக்கும் படை அதிரடி

தேர்தல் பறக்கும் படையினர் காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து நடத்திய சோதனையில் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் இரண்டு ரயில்களில் இருந்து ரூ.4 லட்சம் மதிப்பிலான கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 9, 2026 at 2:58 PM IST

சென்னை: தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நடத்திய தீவிர சோதனையில் ரயில்களில் இருந்து 8 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுவதை முன்னிட்டு மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள், காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து தீவிர வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அரசியல் கட்சித் தலைவர்களின் வாகனங்களும் பறக்கும் படையினரால் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக, ரூ.50,000 வரை மட்டுமே ரொக்கமாக எடுத்துச் செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, பணப்பட்டுவாடா மற்றும் சட்டவிரோத மதுபானங்கள் கடத்திச் சென்றால் பறிமுதல் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் தாம்பரம் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை ஆய்வாளர் பார்சா பிரவீன் மேற்பார்வையில், தாம்பரம் உதவி ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை மகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் சிறப்பு சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது தாம்பரம் ரயில் நிலையம் 7ஆம் நடைமேடைக்கு வந்த காச்சிகுடா எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் சோதனை நடத்தினர். அந்த ரயிலின் பொதுப்பெட்டியில் படுக்கைக்கு அடியில் கருப்பு நிற தோல் பை ஒன்று இருந்தது. தொடர்ந்து அந்த பையை சோதனை செய்து பார்த்தபோது, அதில் சுமார் மூன்று லட்சம் மதிப்புள்ள 6 கிலோ கஞ்சா இருந்தது தெரியவந்தது.

அதேபோல் காச்சிகுடாவில் இருந்து தாம்பரம் வந்த மற்றொரு ரயிலிலும் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசார் தீவிர சோதனை நடத்தினர். அதில் யாரும் உரிமை கோராத பெட்டி ஒன்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். அவற்றை பிரித்து பார்த்தபோது, அதிலும் பாலித்தீன் கவரில் சுமார் ஒரு லட்சம் மதிப்புடைய இரண்டு கிலோ கஞ்சா இருந்தது தெரியவந்தது.

இதையும் படிங்க: வாக்காளர்களுக்கு டோக்கன்கள் விநியோகம்?- திமுக புகார்

தேர்தல் நேரத்தில் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் நடத்தப்பட்ட தீவிர சோதனையில் ரயில்களில் இருந்து சுமார் 4 லட்சம் மதிப்புடைய 8 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசார் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சாவை மதுவிலக்கு அமலாக்கப்பிரிவு போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

