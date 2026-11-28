அமைச்சர்கள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் நீதிபதியின் காரை தூக்கி ஓரமாக வைத்த பவுன்சர்களால் பரபரப்பு
வேலூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக அமைச்சர்கள் என். ஆனந்த் மற்றும் விஜய் பாலாஜி ஆகியோர் வருகை தந்தனர்.
Published : November 28, 2026 at 5:37 PM IST
வேலூர்: அமைச்சர்கள் என். ஆனந்த் மற்றும் விஜய் பாலாஜி ஆகியோர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பவுன்சர்கள், நீதிபதியின் கார் என கூறப்படும் வாகனத்தை தூக்கி ஓரமாக வைத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூரில் இன்று (நவம்பர் 28) நடைபெற்ற அரசு மற்றும் தனியார் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித் துறை மற்றும் நீர்வளத் துறை அமைச்சர் என். ஆனந்த் மற்றும் வேலூர் மாவட்டப் பொறுப்பு அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி ஆகியோர் வருகை தந்தனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக தனியார் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக அமைச்சர்கள் என். ஆனந்த் மற்றும் விஜய் பாலாஜி ஆகியோர் வந்த போது, நிகழ்ச்சி நடைபெறும் பகுதியில் வேலூர் ஜே.எம்.1 நீதிமன்ற நீதிபதியின் கார் எனக் கூறப்படும் வாகனம் ஒன்று நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்ததாகத் தெரிகிறது.
அந்த வாகனத்தை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும் எனக் கூறி, அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த பவுன்சர்கள் காரைத் தூக்கி ஓரமாக நகர்த்தி வைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. நீதிபதியின் கார் எனக் கூறப்படும் வாகனத்தை பவுன்சர்கள் இவ்வாறு கையாண்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இதற்கிடையே, அமைச்சர்கள் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் மேடைக்கு சென்ற போது, கட்சி நிர்வாகிகள் சிலரும் மேடைக்குச் செல்ல முயன்றுள்ளனர். அப்போது பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த காவல் துறையினர், அவர்களைத் தடுத்து நிறுத்தியதால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
|இதையும் படிங்க: உள்ளாடைக்குள் மறைத்து கொண்டுவரப்பட்ட 760 கிராம் 24K தங்கப்பசை - மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?
இந்தத் தள்ளுமுள்ளின் போது, அங்கு குழந்தைகளுக்கு வழங்குவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த உணவுப் பொட்டலங்கள் மீது சில கட்சி நிர்வாகிகள் விழுந்து எழுந்து சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனாலும் அந்த இடத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
அமைச்சர்கள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் நீதிபதியின் கார் எனக் கூறப்படும் வாகனத்தை பவுன்சர்கள் நகர்த்திய விவகாரமும், கட்சி நிர்வாகிகளுக்கும் காவல் துறையினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது வேலூரில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தின.