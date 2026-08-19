ஓணம் பண்டிகைக்காக கேரளத்திற்கு செல்லும் கோவை பூக்கள்
ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு நாள் ஒன்றுக்கு 500 டன் பூக்கள் கேரளத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு வருவதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : August 19, 2026 at 6:18 PM IST
கோயம்புத்தூர்: ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு டன் கணக்கில் பூக்கள் கேரளத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு வருவதாக விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.
ஓணம் பண்டிகை கேரளம் மாநிலத்தின் மிக முக்கியமான, பாரம்பரிய அறுவடைத் திருவிழாவாகும். இது மலையாள மாதமான 'சிங்கம்' மாதத்தில், அஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் தொடங்கி திருவோணம் நட்சத்திரம் வரை 10 நாட்கள் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. மக்கள் மீது மிகுந்த அன்பு கொண்ட அசுர குல மன்னன் மகாபலியின் தியாகத்தைப் போற்றும் வகையில் இந்நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. ஆண்டிற்கு ஒருமுறை ஓணம் நாளில் மகாபலி தனது மக்களைக் காண வருவது ஐதீகம் என்று நம்பப்படுகிறது.
இந்த ஓணம் பண்டிகையின் 10 நாட்களும் வீடுகளின் வாசலில் வண்ண வண்ண மலர்களால் அழகிய கோலமிட்டு மகாபலி மன்னனை வரவேற்பார்கள். வாழை இலையில் பிரம்மாண்டமான அறுசுவை உணவுகள் பரிமாறப்படும். அதில், அவியல், தோரன், பாலடை பிரதமன் உட்பட 20-க்கும் மேற்பட்ட பாரம்பரிய உணவுகள் இடம்பெற்றிருக்கும்.
அந்த வகையில் ஓணம் பண்டிகையின் முக்கிய நிகழ்வாக அத்தப்பூ கோலத்திற்கு தேவையான பூக்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து அதிகப்படியாக அனுப்பப்படுவது வழக்கம். அதன்படி இந்த ஆண்டிற்கான ஓணம் திருவிழா வரும் ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்த நிலையில், அதற்கான குண்டு மல்லி பூக்கள் கோவையில் அறுவடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு நாள் ஒன்றுக்கு 500 டன் பூக்கள் கேரளாவுக்கு அனுப்பப்பட்டு வருவதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இருந்தபோதும், வழக்கமாக 100 ஏக்கருக்கும் அதிகமாக பூக்கள் பயிரிடப்படும் நிலையில், எல்நினோ பாதிப்பு காரணமாக, போதுமான மழை பொழிவு இல்லாததாலும், பூக்கள் குறைந்த அளவே பயிரிடப்பட்டுள்ளதாக அப்பகுதி விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து வடிவேலம்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி ராமசாமி கூறியபோது, “வழக்கமாக ஓணம் பண்டிகை ஒட்டி எங்களுடைய கிராமப் பகுதியில் 100 ஏக்கருக்கு மேலாக குண்டுமல்லி, வாடாமல்லி, கோழி கொண்டை ஆகியவை பயிரிடப்படுவது வழக்கம்.
இந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு எல்நினோ காரணமாக போதுமான மழை இல்லாததால் சுமார் 50 ஏக்கர் பரப்பளவில் மட்டுமே குண்டுமல்லி பயிரிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் விளைச்சல் குறைவாக இருப்பதாலும் பூக்கள் சிறியதாக இருப்பதாலும் போதுமான விலை கிடைக்கவில்லை. ஆட்கள் கூலி, உரம் உள்ளிட்ட செலவுகள் அதிகமாக இருந்தாலும் பூக்கள் விலை மிக குறைவாகவே உள்ளது. கிலோ 30 முதல் 50 ரூபாய் வரை மட்டுமே விற்கப்படுகிறது.
எங்களிடம் வாங்கும் வியாபாரிகள் கேரளத்தின் பல்வேறு இடங்களுக்கு பூக்களை அனுப்பி வருகின்றனர். இன்னும் சில நாட்கள் மட்டுமே ஓணம் பண்டிகைக்கு உள்ளதால் பூக்கள் விலை மேலும் உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவ்வாறு விலை உயர்ந்தால் மட்டுமே நஷ்டத்தில் இருந்து தப்பிக்க முடியும்” என்று கூறினார்.