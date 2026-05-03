எல்லாமே அழகருக்காகவும், மீனாட்சிக்காகவும் தான்; அமெரிக்காவில் இருந்து வந்த மதுரை பூக்கடைக்காரர் பெருமிதம்
அமெரிக்காவில் கிரீன் கார்டு விசா பெற்று வாழ்ந்து வந்தாலும்கூட சித்திரை திருவிழாவிற்கு தவறாமல் மதுரைக்கு வந்து பூக்கள் அலங்காரம் செய்து கொடுக்கிறார் மதுரை பூக்கடைக்காரர் ராமச்சந்திரன்.
Published : May 3, 2026 at 5:00 PM IST
BY இரா.சிவக்குமார்
மதுரை: கடுமையான போர்ச்சூழல் மற்றும் கெடுபிடிகளுக்கு மத்தியிலும் மதுரை கள்ளழகர் திருவிழாவுக்காக அமெரிக்காவில் இருந்து வந்து பூ அலங்காரம் செய்து கொடுத்த பக்தர் ஒருவர் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார்.
அமெரிக்காவிற்கும், ஈரானுக்கும் இடையே நிலவும் போர்ச்சூழலால், விசா கட்டுப்பாடு, விமான சேவை ரத்து என இந்தியாவிற்கும் - அமெரிக்காவிற்கும் இடையிலான பயணங்கள் மற்றும் வர்த்தகத்தில் கடும் சிரமங்கள் நிலவி வருகிறது. இருந்தபோதும் கள்ளழகருக்காகவும், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் சுந்தரேஸ்வரருக்காகவும் அமெரிக்காவில் கிரீன் கார்டு விசா பெற்று வாழ்ந்து வந்தபோதும்கூட, சித்திரைத் திருவிழாவிற்கு வந்து பூக்கள் அலங்காரம் செய்தே ஆக வேண்டும் என்ற உறுதியோடு அனைத்து தடைகளையும் தாண்டி மதுரைக்கு வந்துள்ளார் 66 வயதான ராமச்சந்திரன். கேட்டால், "எல்லாம் கடவுளின் அனுக்கிரகம் தான்" என்கிறார் அவர்.
யார் இந்த ராமச்சந்திரன்?
மதுரை தபால் தந்தி நகர் பகுதியில் வசித்து வரும் ராமச்சந்திரன், மாட்டுத்தாவணி (எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம்) அருகே உள்ள மலர் வணிக வளாகத்தின் சில்லறை பூ வியாபாரிகள் சங்கத்தின் தலைவராக உள்ளார் ராமச்சந்திரன். இவர் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் தெய்வ காரியத்தின் பொருட்டு கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தேர் அலங்காரம் மற்றும் கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் வந்து இறங்கக்கூடிய மண்டகப்படிகளில் மலர் அலங்காரம் செய்து தருகிறார்.
இந்நிலையில் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு கரோனா பெருந்தொற்று காலத்திற்குப் பிறகு அமெரிக்காவில் உள்ள தன்னுடைய மகன் வீட்டில் கிரீன் கார்டு விசா பெற்று வாழ்ந்து வருகிறார். இதற்கிடையே ஒவ்வொரு ஆண்டும் சித்திரைத் திருவிழாவின் போதும், மதுரைக்கு வந்து அம்மனுக்காகவும், அழகருக்காகவும் மலர் அலங்காரப் பணிகளை விடாமல் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
அந்த வகையில், இந்த வருடம் மதுரை சித்திரைத் திருவிழா ஏப்.19 ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி, மீனாட்சி அம்மன் பட்டாபிஷேகம், திருக்கல்யாணம், திருத்தேரோட்டம் என கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. சித்திரைத் திருவிழாவிற்காக இந்த ஆண்டும் மதுரைக்கு வருகை தந்துள்ள ராமச்சந்திரன், கூடுதலாக அழகர் கோவில் செயல் அலுவலர் கேட்டுக் கொண்டதன் அடிப்படையில் தேனுர் மண்டபத்தில் நடைபெறும் கொக்குக்கு மோட்சம் கொடுக்கும் நிகழ்வுக்கான தண்ணீர் தொட்டியை மலர்களால் அலங்காரம் செய்து அசத்தியிருந்தார். அந்த அலங்காரம் பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
30 ஆண்டுகளாக...
இந்நிலையில் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்காக அவரை நேரில் சந்தித்து உரையாடினோம். அப்போது பேசிய அவர், "கடந்த 55 ஆண்டுகளாக பூ வியாபாரம் மேற்கொண்டு வருகிறேன். தற்போது மதுரை மாட்டுத்தாவணி பூ மார்க்கெட் சங்கத்திற்கு தலைவராக இருந்து வருகிறேன். மதுரை என்றாலே அனைவருக்கும் நினைவுக்கு வருவது மீனாட்சியம்மன் கோயில் தான். அதற்கு அடுத்தபடியாக மதுரை மல்லி. மதுரையின் பெருமையான மல்லிகைப் பூவின் அருமையை உலகம் எங்கும் கொண்டு செல்ல பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளாக சித்திரை திருவிழாவின் போது கொடியேற்றம், திருத்தேர்கள், கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளும் மண்டகப்படிகள், கள்ளழகரின் திருத்தேர் ஆகியவற்றுக்கு மலர் அலங்காரம் செய்து வருகிறேன். இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு அழகர் கோயில் செயல் அலுவலர் கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்கக் கூடுதலாக தேனூர் மண்டபத்தில் கொக்குக்கு மோட்சம் கொடுக்கும் தண்ணீர் தொட்டியை மலர் அலங்காரம் செய்யும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதையும் மிகச் சிறப்பாக செய்துள்ளேன்' என்கிறார் மிகப் பெருமையோடு.
100 கிலோ பூக்கள்
மதுரை மல்லிகை, செவ்வந்தி, மரிக்கொழுந்து, ரோஜா, தாமரை என அனைத்து வகை பூக்களையும் பயன்படுத்தி நேர்த்தியாக அலங்காரம் செய்யும் ராமச்சந்திரன், கொடியேற்றத்திற்கு அரை டன், தேர்கள் அலங்காரத்திற்கு ஒரு டன், கள்ளழகர் எழுந்தருளும் வைகை மண்டகப் பணிகளுக்கு சுமார் ஒரு டன், தேனூர் மண்டகப்படியில் 100 கிலோ என பூக்களைப் பயன்படுத்துவதாகத் தெரிவிக்கிறார்.
மீனாட்சிக்கும், அழகருக்கும் ஆற்றும் கடமை
மேலும் அவர் கூறுகையில், "இந்த அலங்காரங்கள் மேற்கொள்வதை தெய்வத்திற்கு செய்யும் பணியாக சந்தோஷத்துடன் மேற்கொள்கிறேன். தற்போது நான் அமெரிக்காவில் வசித்து வந்தாலும் கூட, ஆண்டுதோறும் சித்திரைத் திருவிழாவிற்கு தவறாமல் வந்து விடுகிறேன். இது அன்னை மீனாட்சிக்கும், அழகர் பெருமானுக்கும் நான் ஆற்றுகின்ற கடமை. தற்போது நடைபெறும் அமெரிக்க ஈரான் போர்க்காரணமாக என்னால் வர இயலுமா என்ற சந்தேகம் இருந்தது.
ஆனால் அதையெல்லாம் மீறி, மதுரை சித்திரை திருவிழாவிற்கு வந்திருக்கிறேன் என்றால் அதற்கு தெய்வத்தின் அனுக்கிரகம் தான் காரணம். இதற்கு பெரும் உறுதுணையாக இருந்தது என் மனைவி ரமணி தான். அவருடைய ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும் தான் நான் மதுரை வருவதற்கு காரணமாக அமைந்தது. மதுரை திருவிழா முடித்து மீண்டும் கள்ளழகர் அழகர்கோவில் திரும்பும்போது, அதற்கு தேவையான அனைத்து மலர் அலங்காரங்களும், திருஷ்டி சுற்றுவதற்கு தேவையான பூசணிக்காய்களும் கொண்டு சென்று, இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வதை நான் வழக்கமாகக் கொண்டிருக்கிறேன்” என்கிறார்.
அமெரிக்காவிலும் வீசும் மதுரை மல்லி மணம்
மேலும், “மதுரை மல்லிகைக்கு ' புவிசார் குறியீடு' கிடைத்துள்ளதால், இன்றைக்கு மதுரையில் விளையும் மல்லிகைப்பூவின் மணம் அமெரிக்காவிலும் பரவி வருகிறது. இன்று அமெரிக்கா சென்று இதே தொழிலை நான் மேற்கொள்வதற்கு மீனாட்சி சொக்கநாதர் மற்றும் அழகரின் அருள்'தான் காரணம். நான் வசிக்கின்ற பகுதியில் உள்ள இந்து கோயில்களிலும் தேவையான மலர் அலங்காரப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறேன். எனக்குப் பிறகு என் பிள்ளைகளும் இந்த சேவையை தொடர்ந்து செய்வார்கள்.
முருகன் அருளே காரணம்
கடந்தாண்டு திருப்பரங்குன்றத்தில் நடைபெற்ற குடமுழுக்கிலும் கூட மலர் அலங்காரம் செய்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதனையும் மிகச் சிறப்பாக செய்தேன். முதலில் இரண்டு நிலைகளுக்கு மட்டுமே அழகர்கோவில் செயல் அலுவலர் சூரிய நாராயணன் அனுமதி கொடுத்திருந்தார். அதற்குப் பிறகு எனது பணியை பார்த்து 14 நிலைகளுக்கும் நானே மலர் அலங்காரம் செய்யும் வாய்ப்பு கிடைத்ததைப் பெருமையாக கருதுகிறேன். அதற்கு முருகன் அருள் முக்கிய காரணம். முதல் படை வீடும் - ஆறாம் படை வீடும் மதுரையில் தான் உள்ளது. ஆகையால் திருப்பரங்குன்றம் குடமுழுக்கில் ஆறாம் படை வீட்டின் முக்கிய அம்சமான நாவல் பழத்தைக் கொண்டு, சிறப்பு அலங்காரத்தை செய்து இருந்தது அனைவரின் பாராட்டை பெற்றது" என்றார் ராமச்சந்திரன்.