தாமிரபரணி ஆற்றில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு; புகழ் பெற்ற முருகன் கோயில் வெள்ளத்தில் மூழ்கும் அபாயம்!

கோயிலை மூழ்கும் அளவுக்கு மேற்கூரை வரை வெள்ளம் பாய்ந்து செல்கிறது. ஏற்கனவே, முன்னெச்சரிக்கையாக கோயிலுக்குள் இருந்த உற்சவர் சிலைகளை வெளியே எடுத்து சென்று விட்டனர்.

குறுக்குத்துறை முருகன் கோயிலை சூழ்ந்த வெள்ளநீர்
குறுக்குத்துறை முருகன் கோயிலை சூழ்ந்த வெள்ளநீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 23, 2025 at 5:21 PM IST

1 Min Read
திருநெல்வேலி: தொடர் மழை காரணமாக தாமிரபரணி ஆற்றின் மத்தியில் உள்ள புகழ் பெற்ற முருகன் கோயில் வெள்ளத்தில் மூழ்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை மிக தீவிரமடைந்துள்ளது. கடந்த சில தினங்களாக மாவட்டம் முழுவதும் கனமழை நீடிக்கிறது குறிப்பாக, மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் பலத்த மழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. இந்நிலையில், இன்று (நவ.23) திருநெல்வேலி மாநகர் பகுதிகளான பாளையங்கோட்டை, வண்ணாரப்பேட்டை, சமாதானபுரம் டவுன் போன்ற பல்வேறு பகுதிகளில் மழை நீடித்தது.

அதே போல கல்லிடைக்குறிச்சி, அம்பாசமுத்திரம், சேரன்மகாதேவி, வள்ளியூர், ராதாபுரம், பணகுடி, நாங்குநேரி போன்ற புறநகர் பகுதிகளிலும் மழை நீடித்து வருகிறது. இதற்கிடையில் தொடர் மழை காரணமாக ஆங்காங்கே இருந்து வரும் காட்டாற்று வெள்ளம் தாமிரபரணி நதியை நோக்கி வந்தடைந்தது. இதனால், தாமிரபரணி ஆற்றில் இன்று கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக மாநகர பகுதியான கருப்பந்துறை, குறுக்குத்துறை, வண்ணாரப்பேட்டை, கொக்கரகுளம் ஆகிய பகுதிகளை கடந்து செல்லும் தாமிரபரணி நதியில், மஞ்சள் நிறத்தில் காட்டாற்று வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது. இதன் காரணமாக, குறுக்குத் துறையில் உள்ள புகழ் பெற்ற முருகன் கோயில் வெள்ளத்தில் மூழ்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த முருகன் கோயில் தாமிரபரணி நதியின் உள்ளே அமைந்துள்ள பழமையான கோயிலாகும்.

ஆண்டுதோறும் தாமிரபரணி ஆற்றில் தண்ணீர் அதிகரிக்கும் போது, இந்த கோயிலுக்குள் வெள்ளம் புகும். அந்த வகையில், தற்போது தாமிரபரணி நதியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருப்பதால் கோயிலுக்குள் தண்ணீர் புகுந்துள்ளது. குறிப்பாக கோயிலை மூழ்கும் அளவுக்கு மேற்கூரை வரை வெள்ளம் பாய்ந்து செல்கிறது. ஏற்கனவே, முன்னெச்சரிக்கையாக கோயிலுக்குள் இருந்த உற்சவர் சிலைகளை வெளியே எடுத்து சென்று விட்டனர்.

தொடர்ந்து மழை நீடித்தால் கோயில் மூழ்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், குறுக்குத்துறை பகுதியில் தாமிரபரணி நதியில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளப்பெருக்கின் ட்ரோன் காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. கடல் போல் ததும்பும் தண்ணீருக்கு மத்தியில் முருகன் கோயில் மிதப்பது போன்ற காட்சிகள் அச்சம் கலந்த வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், காட்டாற்று வெள்ளம் கோயிலை சூழ்ந்து சீறிப்பாய்ந்து செல்லும் காட்சிகளும் அதில் பதிவாகியுள்ளது.

