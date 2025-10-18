முல்லைப் பெரியாறு அணையில் நீர் திறப்பு அதிகரிப்பு! கரையோர பகுதி மக்களுக்கு எச்சரிக்கை!
ஆற்றின் நீர்மட்டம் உயரும் என்பதாலும், நீரின் வேகம் அதிகரிக்கும் என்பதாலும் ஆற்றில் குளிக்கவோ, துணி துவைக்கவோ வேண்டாம் என அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.
Published : October 18, 2025 at 1:36 PM IST
தேனி: முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இருந்து தமிழகப் பகுதிக்கு திறக்கப்படும் தண்ணீரின் அளவு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் லோயர்கேம்பில் துவங்கி வைகை அணை வரையுள்ள முல்லைப் பெரியாற்றின் கரையோரப் பகுதியில் வசிப்பவர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தென்மேற்கு பருவமழை முடிவடைந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளது. இதனால் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தொடர் கனமழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, தேனி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக முல்லைப் பெரியாறு அணையில் நீர்மட்டம் அதிகரித்து வருகிறது.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வரை குறைந்து வந்த அணையின் நீர்மட்டம் தற்போது பெய்து வரும் மழையால் இரண்டு நாட்களில் 5 அடி உயர்ந்து இன்று காலை 6 மணி நிலவரப்படி 137.80 அடியாக இருந்தது (மொத்த உயரம் 152 அடி). இந்நிலையில் பெரியாறில் 68 மி.மீட்டரும், தேக்கடியில் 158.40 மி.மீட்டரும் மழை பதிவானது. இதனால் அணைக்கு நீர் வரத்து வினாடிக்கு 17,828 கன அடியாக அதிகரித்தது.
தொடர்ந்து நீர்ப்பிடிப்பில் மழை பெய்து வருவதாலும், நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதாலும் தமிழகப் பகுதிகளுக்கு குடிநீர் மற்றும் சாகுபடிக்காக 1000 கன அடியாக திறக்கப்பட்டிருந்த தண்ணீர், 1,683 கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டது. இந்த அணையின் நீர் இருப்பு 6571.60 மில்லியன் கன அடியாகும். நீர் பிடிப்புப் பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் அணையின் நீர்மட்டமும் உயர்ந்து வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: முல்லைப் பெரியாறு அணை விவகாரம்! அரசு நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி கோரிக்கை!
இதனால் அணையிலிருந்து திறக்கப்படுகிற நீரின் அளவும் படிப்படியாக அதிகரிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஏற்கனவே தமிழகப் பகுதிக்கு கூடுதல் நீர் திறக்கப்பட்ட நிலையில், லோயர்கேம்பில் துவங்கி வைகை அணை வரையுள்ள ஆற்றின் கரையோரப் பகுதியில் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க நீர்வளத் துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர்.
ஆற்றின் நீர்மட்டம் உயரும் என்பதாலும், நீரின் வேகம் அதிகரிக்கும் என்பதாலும் ஆற்றில் குளிக்கவோ, துணி துவைக்கவோ வேண்டாம் என அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.
மேலும் காலை 8 மணிக்கு அணையில் உள்ள 13 ஷட்டர்கள் வழியாக 5000 கன அடி நீர் திறந்து விடப்படும் என்று தமிழ்நாடு நீர்வளத் துறையினர் அறிவித்திருந்தது. அதன்படி கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு கேரளவில் உள்ள முல்லைப் பெரியாறு கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
பகல் 12.15 மணி நிலவரப்படி, முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இருந்து 1 மீட்டர் ஷட்டர் உயரத்திற்கு மொத்தம் உள்ள 13 மதகுகள் வழியாக கேரளப் பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, அணையிலிருந்து 3,763 கன அடி நீர் தற்போது திறந்து விடப்பட்ட நிலையில், தற்போது 7163 கன அடி வரை நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக நீர்வளத் துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.