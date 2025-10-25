ETV Bharat / state

பூண்டி ஏரியிலிருந்து 9,500 கன அடி நீர் வெளியேற்றம்.. கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள எச்சரிக்கை!

பூண்டி ஏரியிலிருந்து திறக்கப்படும் உபரி நீர் அதிகரித்துள்ளதால், கொசஸ்தலை ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள தரைப்பாலம் முழுவதுமாக நீரில் மூழ்கியது.

பூண்டி ஏரியிலிருந்து வெளியேறும் உபரி நீர்
பூண்டி ஏரியிலிருந்து வெளியேறும் உபரி நீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
திருவள்ளூர்: பூண்டி ஏரியிலிருந்து 9,500 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருவதால், கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவிய வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக மாறி, நேற்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்துள்ளது. இது படிப்படியாக வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து, நாளைக்குள் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதனால், வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது. அந்த வகையில், திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலும் கடந்த 2 நாட்களாக மழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது. இதனால், பூண்டி ஏரி அதன் மொத்த கொள்ளளவான 3,231 மில்லியன் கன அடியில், 2,700 கன அடி நீர் நிரம்பியுள்ளது.

தொடர் மழையால் நிரம்பி காணப்படும் பூண்டி ஏரி (ETV Bharat Tamil)

மேலும், ஆந்திர மாநிலம் கண்டலேறு அணை, ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் கேசாவரம் அணை, ஆந்திர மாநிலம் அம்மம்பள்ளி அணை ஆகியவற்றில் இருந்தும் வரத்துக் கால்வாய்கள் மூலம் வரும் தண்ணீரால் பூண்டி நீர்த்தேக்கத்திற்கு விநாடிக்கு 11,500 கன அடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால், பூண்டி ஏரியிலிருந்து விநாடிக்கு 9,500 கன அடி உபரி நீர் கொசஸ்தலை ஆற்றுக்கு திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

அதனால், கொசஸ்தலை ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள தரைப்பாலம் முழுவதுமாக நீரில் மூழ்கியுள்ளது. அதனால், இந்த தரைப்பாலத்தின் வழியாக பூண்டியில் இருந்து நம்பாக்கம் கிருஷ்ணாபுரம், சென்றான்பாளையம், ரங்காவரம், வெள்ளாத்துக் கோட்டை, ஆற்றம்பாக்கம் உள்ளிட்ட 15-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு செல்லும் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், மழை அதிகமாகி பூண்டி நீர்த்தேக்கத்திற்கு வரும் நீர் வரத்து அதிகமாகும்பட்சத்தில், பூண்டி ஏரியில் நீர் திறப்பு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பூண்டி ஏரியிலிருந்து வெளியேறும் உபரி நீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: செம்பரம்பாக்கம் ஏரி விவகாரம்: செல்வப்பெருந்தகை பேச்சுக்கு வருத்தம் தெரிவித்த அமைச்சர்!

இந்நிலையில், பூண்டி சத்தியமூர்த்தி நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து அதிகப்படியான நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால், ஆற்றில் குளிக்கவோ, செல்ஃபி எடுக்கவோ, மீன் பிடிக்கவோ கூடாது என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. மேலும், தண்ணீரின் வேகம் அதிகமாக இருப்பதால் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், ஆற்றங்கரை ஓரம் குடியிருப்பவர்களும், தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்பவர்களும் பாதுகாப்பான பகுதிக்கு செல்லவும், கவனமாக இருக்கவும் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

