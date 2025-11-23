தாமிரபரணி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு: முருகன் கோயில் கருவறையை சூழ்ந்த தண்ணீர்!
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக, நெல்லை மாவட்டத்தின் பிரதான அணைகளின் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
Published : November 23, 2025 at 4:48 PM IST
திருநெல்வேலி: தாமிரபரணியில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளத்தால், குறுக்குத்துறை முருகன் கோயிலின் கருவறைவரை தண்ணீர் சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால், திருநெல்வேலி மாவட்டம் முழுவதும் பரவலாக கனமழை நீடித்து வருகிறது. குறிப்பாக, நேற்று (நவ.22) பகல் முழுவதும் கனமழையும், அவ்வப்போது மிதமான மழையும் பெய்தது. தொடர்ந்து பாபநாசம், அம்பாசமுத்திரம், கல்லிடைக்குறிச்சி, சேரன்மகாதேவி, கோபாலசமுத்திரம், ராதாபுரம், பணகுடி ஆகிய புறநகர் பகுதிகளில் நேற்று இரவு முழுவதும் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது.
அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு
அதேபோல, மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக நெல்லை மாவட்டத்தின் பிரதான அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. அந்த வகையில், பாபநாசம் அணைக்கு நேற்று வினாடிக்கு 3,590 கனஅடி மட்டுமே நீர் வந்த நிலையில், இன்று 6,178 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது.
மணிமுத்தாறு அணைக்கு நேற்று 666 கனஅடி மட்டுமே தண்ணீர் வந்த நிலையில், இன்று சுமார் ஐந்து மடங்கு அதிகரித்து 2,974 கன அடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால், 143 அடி கொள்ளளவு கொண்ட பாபநாசம் அணையின் நீர்மட்டம் இன்று காலை நிலவரப்படி, 121 அடியாக உள்ளது. 118 அடி கொள்ளளவு கொண்ட மணிமுத்தாறு அணையின் நீர்மட்டம் 98 அடியாக உள்ளது.
மழை பதிவு
மழை அளவை பொறுத்தவரை மாஞ்சோலை வனப்பகுதியான நாலுமுக்குவில் 256 மில்லி மீட்டரும், ஊத்து பகுதியில் 250 மில்லி மீட்டரும், காக்காச்சியில் 225 மில்லி மீட்டரும், மாஞ்சோலைகள் 210 மில்லி மீட்டரும், பாபநாசத்தில் 78 மில்லி மீட்டரும், அம்பாசமுத்திரத்தில் 75 மில்லி மீட்டரும், சேரன்மகாதேவியில் 69 மில்லி மீட்டரும், சேர்வலார் அணைப்பகுதியில் 64 மில்லி மீட்டரும் பதிவாகியுள்ளது.
கோயிலை சூழ்ந்த வெள்ளம்
மாஞ்சோலை வனப்பகுதியில் பெய்த மழையால், மணிமுத்தாறு அருவியில் காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், பாதுகாப்பு கருதி மணிமுத்தாறு அருவியில் குளிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தாமிரபரணி ஆற்றில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால், புகழ்பெற்ற குறுக்குத்துறை முருகன் கோயிலை தண்ணீர் சூழ்ந்துள்ளது.
ஏற்கனவே, குறுக்குத்துறை கோயிலுக்குள் தண்ணீர் புகுந்ததால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அங்கிருந்த இருந்த உற்சவர் சிலைகளை வெளியே எடுத்துச் சென்றனர். இந்நிலையில், இன்று கோயில் மேற்கூரையை தொட்டபடி தண்ணீர் கரைபுரண்டு ஓடுவதால், கருவறை வரை வெள்ளநீர் சூழ்ந்துள்ளது. தொடர் மழையால் நீர்வரத்து அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது என்பதால், தாமிரபரணி ஆற்றில் இறங்க வேண்டாம் என மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரித்துள்ளது. இருப்பினும், ஆபத்தை உணராமல் சிலர் ஆற்றில் வழக்கம்போல் குளித்து வருவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.