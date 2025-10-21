ETV Bharat / state

இரு கரைகளையும் தொட்டு ஓடும் மதுரை வைகை ஆறு! கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள எச்சரிக்கை!

71 அடி உயரம் கொண்ட வைகை அணை கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு வந்த 67 ஆண்டுகளில் இதுவரை 36-வது முறையாக நிரம்பி உள்ளது.

மதுரை வைகை ஆறு
மதுரை வைகை ஆறு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 21, 2025 at 5:09 PM IST

1 Min Read
மதுரை: தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக வைகை அணையில் திறந்து தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளதால் மதுரை வைகை ஆற்றங்கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது. இதன் எதிரொலியாக தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.‌ இந்நிலையில், மழை அதிகமாக பெய்துள்ள மாவட்டங்களில் நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்ளவும், தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களை பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அழைத்து செல்லவும் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள தேனி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் வைகை அணை அதன் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது.

71 அடி உயரம் கொண்ட வைகை அணை கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு வந்த 67 ஆண்டுகளில் இதுவரை 36-வது முறையாக நிரம்பி உள்ளது. முழு கொள்ளளவாக கருதப்படும் 69 அடியை தற்போது எட்டிய நிலையில், அணைக்கு வரும் தண்ணீர் உபரியாக ஆற்றில் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது. தற்போது விநாடிக்கு 3,000 கன அடி நீர் அணையின் பிரதான ஏழு மதகுகள் வழியாக திறக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் வைகை அணையால் பயன்பெறும் ஐந்து மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு எச்சரிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது. வெள்ள அபாயம் காரணமாக, ஆற்றில் இறங்கவோ, குளிக்கவோ, துணி துவைக்கவோ, கால் நடைகளை குளிப்பாட்டவோ கூடாது என ஆற்றங்கயோர மக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

வைகை அணையில் இருந்து திறக்கப்பட்ட நீர் நேற்றிரவு மதுரை மாநகர் வைகை ஆற்று பகுதிக்கு வந்தடைந்த நிலையில், தற்போது மாநகர் வைகை ஆற்றுப்பகுதியில் இரு கரைகளையும் தொட்டு வெள்ளநீர் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக மதுரையில் பெய்து வரும் மழை காரணமாகவும் வைகை ஆற்று நீரின் அளவானது அதிகரித்தே காணப்படுகிறது.

மதுரை மாநகர் பகுதி வைகை ஆற்றில் நீரின் அளவு அதிகமாக உள்ளதால், ஆற்றில் இறங்கவோ, குளிக்கவோ, கால்நடைகளை குளிப்பாட்டவோ வேண்டாம் என காவல்துறையினர் ஒலிபெருக்கி வாயிலாகவும் எச்சரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். மேலும், யானைக்கல் தரைப்பாலம் பகுதியில் ஆற்று நீர் சூழ்ந்து வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

