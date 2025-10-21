ETV Bharat / state

அரியலூரில் வெளுக்கும் கனமழை... மேட்டூர் அணை நிரம்பியதால் கொள்ளிட கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை!

அரியலூரில் தொடர் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், பேரிடர் தொடர்பாக பொதுமக்கள் தொடர்பு கொள்ள மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

சாலையில் தேங்கியுள்ள மழைநீரில் ஊர்ந்து செல்லும் வாகனங்கள்
சாலையில் தேங்கியுள்ள மழைநீரில் ஊர்ந்து செல்லும் வாகனங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 21, 2025 at 9:38 PM IST

அரியலூர்: மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்படும் உபரிநீர் அளவு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கொள்ளிடம் ஆற்றின் கரையோர கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு முழுவதும் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருகிறது. வங்க கடல் பகுதியில் நிலவும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாற வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ள அரியலூர் மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, அரியலூர், ஜெயங்கொண்டம், ஆண்டிமடம், செந்துறை, திருமானூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இரவில் கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது.

தொடர் மழையால் மழை நீர் வடிகால் பகுதி மற்றும் நீர் வழித்தடங்களில் மழைநீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், காவிரி நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழையினால் மேட்டூர் அணை தனது முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது. இதன் காரணமாக மேட்டூர் அணையிலிருந்து படிப்படியாக திறந்துவிடப்படும் உபரிநீரின் அளவும் அதிகரிக்கப்பட்டு இன்று மாலை 4 மணிக்கு 35,000 கனஅடி உபரிநீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது.

பருவமழையையொட்டி மேட்டூர் அணை அதன் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளதால், அணைக்கு வரும் நீர்வரத்தினை பொறுத்து எந்த நேரத்திலும் அதிகப்படியான நீர் வெளியேற்றப்படும் வாய்ப்பு உள்ளதால் கொள்ளிடம் பகுதியில் வசிக்கும் கிராம மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, கொள்ளிடம் ஆற்றின் கரையோரத்தில் உள்ள கிராம மக்கள் ஆற்றில் குளிக்கவோ, நீந்தவோ, துணிகள் துவைக்கவோ, மீன் பிடிக்கவோ, பொழுது போக்கவோ மற்றும் கால்நடைகளை குளிப்பாட்டவோ செல்ல வேண்டாம் எனவும் கரையோர கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறும் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், பேரிடர் தொடர்பாக பொதுமக்கள் தொடர்பு கொள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 24 மணி நேரமும் செயல்படக்கூடிய பேரிடர் கால கட்டுப்பாட்டு மையம் இயங்கி வருகிறது.

இந்த மையத்தினை தொடர்பு கொள்ள 1077 மற்றும் 04329 228709 ஆகிய கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வாட்ஸ்அப் மூலம் 9384056231 என்ற எண்ணிற்கும் தகவல் அல்லது புகார் தெரிவிக்கலாம் எனவும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ரத்தினசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

